Fabián Coito: “El fútbol permite que el débil le gane al fuerte muchas veces”

Fabián Coito está ilusionado y con todas las ganas de colgarse una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El rival de turno de la Selección sub-23 de Honduras es México y el estratega de la Bicolor nos atendió en Lima, Perú, para analizar lo que se les viene.

El DT de la H no ve imposible ganar una medalla en este certamen, además desnudó al “Tri” y hasta habló de sus conclusiones sobre el fútbol de Honduras en el tiempo que lleva al frente de la mayor y la sub-23. Asimismo, se refirió hasta de la marcha de Michaell Chirinos al fútbol de la MLS.

Ver. ASÍ CERRÓ LA BICOLOR SU PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR A MÉXICO

¿Cómo están para el partido ante México?

Sabemos lo lindo que es jugar este partido, reservado para las cuatro mejores selecciones, hemos hablado mucho sobre intentar aprovechar el partido, que sea una bonita experiencia, llevar cosas al campo y ver si podemos imponerlas en el juego que en definitiva ese es el desafío, que en caso de poder lograrlo nos va a acercar al triunfo, porque más allá que en el fútbol hay cosas que no tiene mucha explicación, seguramente los resultados se ajustan un poco a los rendimientos y a los funcionamientos de los equipos.

¿Cómo ha visto al grupo tras el 3-0 ante Uruguay?

Creo que bien, a nadie le gusta perder sobre todo cuando una vez terminado el partido parecía que la ilusión se nos terminaba porque ya no dependía únicamente de nosotros, después vino la inyección anímica con el resultado Jamaica-Perú y nos devolvió a las semifinales que parecían que estaban un poco lejos luego de nuestro rendimiento. Desde lo anímico y emocional, hubo unas subidas y bajadas importantes, pero lo que hicimos después de eso, fuimos todos a comer, estuvimos un rato juntos, nos fuimos a distraer un poco, porque más allá que estamos bien y que es un torneo muy lindo de vivirlo, la rutina de todos los días hace que algunos estén como cansados de una situación y bueno intentar equilibrar un poco las emociones, las sensaciones y sobre todo igualarlas para preparar un partido durísimo como es el de mañana, pero bueno, nosotros tenemos también nuestros argumentos para imaginar que podemos ganarlo.

¿Hasta el momento qué le ha gustado y qué no de esta Selección sub-23?

Me ha gustado por ejemplo que aún cuando Perú nos ganaba por dos goles, Jamaica por un gol, Uruguay por tres, el equipo nunca renunció a intentarlo hasta el final del partido. Con Uruguay fue negativo el resultado, pero Honduras nunca dejó de intentar, más allá que con errores puntuales, un poco de desorden, desequilibrios en el balance del equipo al momento de atacar, no dejó de intentarlo, eso habla muy bien del equipo, tuvo capacidad para revertir el resultado con Jamaica, la situación con Perú que nos depositó en esta segunda fase y con Uruguay hubo errores puntuales, hubo 15 minutos del segundo tiempo donde hicimos las cosas mal.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, conversando con Víctor Bustillo de DIEZ.

Hemos enfrentado a rivales como Perú y Uruguay. ¿Qué tan lejos está Honduras de ellos?

Yo creo que es un tema más de convencimiento, de creer que podemos, por supuesto de trabajo y crecimiento individual, a eso venimos, a que el futbolista viviera este tipo de experiencia, compartirlos con ellos, sacar conclusiones, que vivan un torneo internacional con exigencia, nos viene bárbaro jugar contra México y sea quien sea el próximo rival, también va a ser muy duro, porque a eso venimos, a jugar partidos con una dificultad importante y desde la competencia crecer. Yo creo que la Selección es una consecuencia del fútbol de nuestra edad en nuestro país, entonces, eso habla de que debemos mejorar o elevar el rendimiento local en cuanto a la competencia, a los campos, a las exigencias, que eso seguramente se va a redondear en el rendimiento de la Selección. No vengan a decir que estamos tan lejos, lo que pasa es que a nivel individual los futbolistas de otros países, sobre todo de la parte sur de Sudamérica, muy joven sale al exterior, entonces a esa edad tiene experiencia que en otros países no las tenemos y bueno, ese crecimiento que se les da a los 19, 20, 21 de estar de repente estar jugando en el exterior, permite al momento de la competencia en esa edad tener marcada una diferencia. Fijate bien, Argentina y también Uruguay trajo jugadores de Europa, de México, de Brasil y eso al momento de la competencia se nota, lo cual no quiere decir que podamos conseguir un resultado positivo, pero normalmente las dificultades estarían planteadas.

Hablando de México, rival fuerte en el área. ¿Cómo se le gana a esta selección mexicana?

Primero eso, interpretando que va a ser un partido muy duro, sabiendo que tenemos que hacer un partido casi perfecto, teniendo información y compartiéndola con los futbolistas en cuanto a qué jugadores van a estar, a ciertos procedimientos para marcar y para atacar que tienen y que por lo menos lo han intentado mostrar en estos tres partidos, lo pudimos observar ayer y lo compartimos con ellos. Hoy trabajamos mucho con la idea nuestra de acuerdo con lo que nos va a presentar el rival, cuando uno prepara un partido, dentro de la estrategia del juego está limitar al rival, en ese sentido podemos sorprenderlos, porque México ha mantenido un sistema de juego los tres partidos y nosotros de acuerdo a los cambios que se van presentando según los jugadores que podemos utilizar, llegamos acá con Jorge (Álvarez) sentido, ahora lo tenemos suspendido, debemos hacer un cambio obligado en el lateral, a veces jugamos con un delantero o con dos, así que podemos llegar a sorprender en ese aspecto. Nosotros lo que debemos tener es mucha atención, mucha concentración, una gran actitud, compromiso, que si el volante externo tiene que ir al área propia hay que ir y después hay que atacar. Hay que dejar todo en el campo, alineado a una idea que tenemos y estar tranquilo al final del partido si dimos lo máximo.

Leer: DE LUJO; HONDURAS ENFRENTARÁ A CHILE EN SPS

¿Y entre México y Honduras hay bastantes diferencias?

Los vamos a ver mañana, yo creo que la competencia local en México es buena, mi experiencia con México es a nivel de selecciones juveniles y siempre es una potencia. En los mundiales sub-20 no ha llegado últimamente a estar en la definición, pero siempre hace una gran primera fase, a nivel sub-17 ha sido hasta campeón del mundo, por lo tanto no tenemos dudas que va a ser durísimo, pero repito, nosotros a veces nos enfocamos en un error puntual o en un jugador, está bien, puede implicar o haber fortalecido un resultado de un partido, pero lo que hay que buscar más que nada es el concepto, la movilidad, los rendimientos físicos, la intención de juego que es lo que muchas veces define un juego y en ese sentido debemos mejorar.

Uruguay le ganó a México en Toronto 2015 la medalla de oro. ¿Es un gran reto para usted ganarla con Honduras?

Me encantaría por supuesto, yo lo veo como un desafío personal, ya dimos el primer paso que es estar entre los cuatro mejores, la justicia y la fortuna nos pone en la fase final, hoy hablamos en la villa y en el campo durante el entreno, que vamos a proponernos no desperdiciar la oportunidad, el resultado no lo sabe nadie. Nadie puede decir vamos a ganar porque mentirías, nadie lo sabe, el fútbol totalmente permite igualar y permite que el débil le gane al fuerte muchas veces. Lo que sí vamos a intentar es no desperdiciar la oportunidad de jugar un gran partido de fútbol, de ser un representante de la Selección Nacional donde la gente logre un reconocimiento de sus futbolistas, de la Selección. Hay que dejar todo en el campo.

¿Qué jugador le ha sorprendido de la actual sub-23?

No me ha sorprendido, pero ha confirmado una evolución marcada que venía mostrando y es Carlos Pineda. Su rendimiento físico, debe ordenarse un poco más, es muy importante el orden en el mediocampo, me quedo contento con Darixon Vuelto, que confirma todo lo que la gente de Honduras sobre las expectativas que hay en él por sus condiciones, ha hecho un buen torneo, ojalá mantenga ese nivel y bueno los otros, es una confirmación que están en buen momento, como Denil Maldonado, Jorge Álvarez, etc. Yo creo que hay material para pensar en el futuro.

¿Una medalla es obligatoria para Honduras?

Obligatorio… Pues es un deseo que tenemos y una intención que tenemos de colgarnos una medalla al final del torneo. Una medalla no es accesible para nadie, pero sí es posible, mientras haya posibilidades lo vamos a intentar.

Tres juegos y los tres se ha comenzado abajo en el marcador. ¿Qué explicación hay a esto?

Los hemos buscado y los hemos hablado. No hay una única explicación porque han sido por razones diferentes. Contra Jamaica hubo una desconcentración en el primer minuto del segundo tiempo, contra Perú creo que la obligación o el partido contra un entorno muy complejo nos generó un error defensivo y contra Uruguay me imagino yo por la responsabilidad de que estábamos muy cerca, esa responsabilidad nos cargó y nos distorsionó un poco, es importante trabajar eso porque siempre lograr algo no es para cualquiera, no cualquiera lo logra, porque hay un entorno y se genera una situación en los futbolistas que a veces condiciona el rendimiento, ese es un aspecto mental y psicológico importante a trabajar en los futbolistas de nuestra selección.

¿De estos jugadores sub-23, hay algunos que ya están listos para la mayor?

Yo creo que hay jugadores que están cerca, a medida que vayan sumando minutos va a ser un aporte para la Selección mayor.

José García ha sido muy repetitivo con algunos errores. ¿Seguirá como titular?

Sí, lo vamos a sostener ahí.

¿Esta es su base de la sub-23 o vamos a ver otros jugadores?

Por supuesto, vamos a ver otros jugadores que esperamos puedan reforzar el equipo.

¿Mira a la Selección en Tokio 2020?

Yo veo que tenemos posibilidades y que vamos a ser un rival que va a estar en disputa por esos dos lugares.

Con el tiempo que lleva trabajando con la sub-23 y con la mayor, ¿Qué puede decir del fútbol hondureño?

Creo que hay futbolistas con buenas condiciones, que la competencia local no les permite, no les exige desarrollar al máximo su potencial, que hay rendimientos que con eso alcanza para jugar, lo cual deberíamos exigirles más. Una de las formas de desarrollar el talento es con la exigencia. Y eso que veníamos hablando, ese caos psicológico y mental de lograr cosas importantes, predisponernos a ganar cosas importantes, lo podemos lograr. Los que logran cosas importantes no solamente tiene jugadores importantes, sino también tienen espíritu , tienen carácter y eso hay que intentarlo, hay que lograrlo y comenzar a estar siempre, como ahora, en las definiciones de los torneos, que al futbolista le va a levantar la autoestima.

¿El jugador está entendiendo su idea?

Yo pienso que sí, aparte no es mi idea, yo me adapto al futbolista.

¿Qué opinión tiene sobre el traspaso de Michael Chirinos a la MLS?

Me alegra, me comuniqué con él, siempre es bueno que los futbolistas jueguen en el exterior, en ligas competitivas, porque aparte cuando el jugador está en el exterior hasta la parte humana madura de otra manera, tiene que llevar situaciones diferentes a las habituales, con compañeros distintos, con entrenadores distintos, con un fútbol diferente y eso a algunos los hace crecer y a otros los hace caer. Ahí está la capacidad y calidad de los futbolistas, que en la medida crezcan con esas dificultades o situaciones que viven, en definitiva la Selección se va a ver beneficiada.