Técnico de México sobre Honduras: ''Es un rival muy duro y tienen mucha calidad''

Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana Sub-23, se refirió al partido que disputará este miércoles contra Honduras por las semifinales de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Honduras se reporta lista para buscar la final contra México

El seleccionador azteca califica a la 'H' como un equipo aguerrido y muy fuerte. ''Lo mejor está por venir, un juego importantísimo, una semifinal contra un equipo de la zona, un rival muy duro. Tenemos que salir atentos, concentrados, con esa exigencia con la que hemos salido los últimos tres partidos para poder tener más posibilidades de estar en la final que ellos''.

Asimismo explica que la escuadra dirigida por Fabián Coito ''tiene buenos jugadores, hacen goles, atacan con mucha determinación. Tienen mucha calidad en media cancha, con futbolistas con mucho desequilibrio por fuera y un media punta que tiene bastante velocidad''.

Lozano agregra sobre la selección hondureña que ''cuando roban tratan de atacarte rápido y con un juego de conjunto muy definido, va a ser fuerte, por algo se encuentra en las semifinal y dejó fuera a uno de los favoritos como Perú''.

Por último, el 'Jimmy' Lozano comentó lo que significa clasificar a estas instancias de la competición.

''Este tipo de partidos me emocionan, me ilusionan, me da mucho gusto estar al frente de este grupo de jugadores, es un orgullo representar a México y cada torneo, sea oficial o no, lo vamos a tomar con toda la seriedad, con la ilusión y motivación del mundo para poder ganarlo y después sacar el máximo provecho y la mejor experiencia de todo'', cerró.