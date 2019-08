De estar deprimido a recuperar la esperanza: Wilmer Fuentes prepara su vuelta al ruedo

Seguir a @fredyro19

Desde Nueva York, ciudad de Estados Unidos que ha sido su refugio, atendió a DIEZ el volante ex Marathón y seleccionado nacional, Wilmer Fuentes, mientras prepara su vuelta al ruedo.

Apenas con 27 años y una buena carrera exitosa en el máximo circuito, sumando su periplo de un año en clubes de la segunda división, el progreseño cuenta su odisea tras salir del Monstruo por no llegar a un acuerdo de renovación ya con Héctor Vargas en el banquillo.

"Aquí estamos en rehabilitación de mi tobillo, gracias a Dios bien y más fuertes que nunca esperando una nueva oportunidad, no me he perdido porque he querido sino que las situaciones lo ameritan", cuenta Fuentes con un optimismo que había perdido.

Juan Leonel Rivera, un agente hondureño que cree en sus condiciones apareció en el ruedo para respaldarlo en un momento en el que, incluso, "caí en depresión por lo mismo".

"Tuve un doblón de tobillo en pretemporada con Honduras Progreso, en Siguatepeque, justamente contra Olimpia y se rumoró que venía lesionado", recuerda Wilmer, quien reconoce que "sí me doblé el tobillo con ellos pero no venía lesionado".

Lamenta que después de ese suceso "no volví a ser el mismo, fue feo, es un tema que aquí los doctores le llaman un esguince de tercer grado, es fuerte".

Wilmer Fuentes se rehabilitó en Nueva York y ya está listo para volver a la actividad, esperando que sea en Honduras.





Explica que "salgo de Marathón bien, campeón, Honduras Progreso se interesó en mis servicios y firmamos contrato, pero mi vida cambió por ese doblón de tobillo, me marcó, sentí que no era el mismo porque no tuve un tratamiento que aquí lo pude tener".

Cuenta que los reciente "exámenes arrojaron cosas positivas y estoy trabajando en lo físico, fortalecer el tobillo y esperando una oportunidad".

Acepta que le afecto que "quería seguir jugando, me fui para Potros de Olancho pero desde ese doblón no fui el mismo porque no me pude tratar a tiempo y me agarró algo crónico".

TIENE OPCIONES PERO SE LO TOMA CON PACIENCIA

Wilmer Fuentes sale al paso de la rumorología que indicó que su padecimiento era incurable. "No era una lesión grave como se decía en Honduras, gracias a Dios un fisioterapeuta me acomodó el tobillo y me ha respondido de la mejor manera", advierte.

Sobre su futuro apunta que "mi mánager Juan está analizando eso; sería irrespetuoso de mi parte, él está manejando esa parte, tenemos los exámenes en las manos y estamos esperando la oportunidad para dar el todo por el todo".

"Mi agente tiene contactos muy buenos, quiero ser prudente, él tiene pláticas pero el mercado está cerrado aquí", dijo Wilmer Fuentes sobre el trabajo que realiza su agente Juan Leonel Rivera.





Expresa que su representante apareció para tenderle una mano porque "le interesó mi edad, mi carrera que ha sido buena, me dijo que me apoyaba y si tocaba operación me iba a ayudar; estoy joven, él está manejando para colocarme acá, pero si es en Honduras mucho mejor".

El futbolista que campeonizó con Marathón en 2009, con apenas 17 años y bajo el mando del uruguayo Manuel Keosseián, participó hasta mayo de este año con Lone FC de la Liga de Ascenso.

Despidiéndose rememora con nostalgia lo bien que le va a varios integrantes de su prometedora camada: "La verdad he resentido eso, he visto compañeros como Alex López (Alajuelense), Ever Alvarado (Olimpia) y muchos, pero he tenido el respaldo de mi familia y lo que es de Dios es perfecto, Él me ha dado una segunda oportunidad y no quiero desaprovecharla".