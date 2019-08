Vargas a Lombardi: "¿El muchacho que estuvo en Motagua y no entró ni entre los seis? -No puede hablar-"

Héctor Vargas no deja títere con cabeza. El técnico argentino de Marathón le metió sazón a la vuelta del enfrentamiento que sostendrán los suyos por la fase preliminar de la Liga de Concacaf con Comunicaciones y atizó contra la figura crema y ex Motagua, Maximiliano Lombardi.



"Llegamos de la mejor manera, con salud deportiva, me tocó hacer varios cambios en La Ceiba, una propuesta diferente con ciertos futbolistas que no tuvieron participación con Comunicaciones; con muchas ganas de lograrlo, es un gol, nos sentimos fuertes acá. Si me daban el 1-0, prefería este 2-1", comentó de entrada el timonel verdolaga consultado sobre las posibilidades de los suyos.

En torno a si sería un fracaso quedar fuera, por la inversión hecha, el DT no lo tomó a bien y respondio que "siempre pensás que Marathon pierda, siempre está la expectativa de pasar, si hay una diferencia es mínima; en lo económico, del plantel este al del torneo pasado, da la impresión de que el plantel que tenemos es súper poderoso", valoró.

Y prosiguió: "Todos quieren venir a jugar a Marathón, al único que llamamos fue a (Azmahar) Ariano. Estamos bien y todo lo que pueda pasar mañana se va a asimilar; la idea es pasar, no podemos pensar en lo negativo", aseguró.

Eso sí, no desaprovechó la oportunidad para manifestar su confianza en los suyos: "De los cuatro delanteros que han tenido participación, el que más ha jugado de todos no ha metido gol y es Yustin (Arboleda)", analizó, añadiendo que "es un partido aparte este, venimos bien mentalizados para alcanzar el objetivo, la entrada de Mario (Martínez) nos da un plus, tiene jerarquía y ganas".

Te puede interesar: Los números de Marathón cerrando en casa ante equipos de Concacaf

En referencia a la crítica que le hizo el volante Maximiliano Lombardi, Vargas fue contundente: "¿El muchacho que estuvo en Motagua y no entró ni entre los seis (a la liguilla)? No puede hablar, ¿para qué le voy a contestar".



Espera que los hechos violentos del pasado jueves en Ciudad de Guatemala solo sean cosa del pasado:



"Fue un hecho que no merece el fútbol, trae consecuencias, al chofer del bus le sacaron la ropa, no quiero que hagan lo mismo acá porque no se puede pedir eso, la violencia en el fútbol nunca la justifico".

Concluyendo avizoró el panorama táctico con que afrontaría el duelo por el pase a octavos de final del torneo:



"Municipal le salió con tres y lo complicó, está la posibilidad de salir con tres, tengo a Yerson (Gutiérrez) que engancha, a Yustin (Arboleda), (Edwin) Solani también da la posibilidad de jugar por los costados".