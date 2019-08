Periodista mexicano: "Perder ante Honduras no es sano, no es buena señal"

Carlos Guerrero, más conocido como 'Warrior' en el entorno periodístico mexicano, ha atizado en sus redes sociales tras la debacle de la Sub-23 de México ante Honduras.

El periodista azteca asegura que perder ante Honduras 'en cualquier categoría' no es 'sano', aduciendo que el fútbol hondureño es inferior a ello.

"Perder ante Honduras, cual sea la categoría y el torneo en disputa, no es sano, no es bueno, no tiene justificación, no es buena señal", escribió en su red social de Twitter.

La selección hondureña de Fabián Coito echó a los aztecas en las semifinales de los Juegos Panamericanos 2019 de Lima y la 'H' peleará por la medalla de oro ante Argentina.

Siendo así, México tendrá que vencer a Uruguay en el juego por el tercer lugar para poder ser medalla de bronce.