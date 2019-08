Alex Güity habla sobre el penal tapado y el gol de media cancha ante México

El portero de la Sub-23 de Honduras, Alex Naíd Güity, uno de los héroes ante México, habló después del pase a la final de los Juegos Panamericanos donde se peleará el oro con Argentina.

El meta fue pieza clave del equipo de Fabián Coito tapando un penal y decidiendo así la suerte de la H en esta competencia.



"Gracias a Dios pudimos sacar el resultado, fue un partido muy complicado porque sabíamos que México era de las potencias, favoritos a ganar el oro, pero desde que llegamos acá estábamos con el objetivo de ganar medalla, sin importar el rival", inició diciendo el portero del Olimpia.





Por el oro



"Hay mucha motivación, mucha emoción, mucha alegría, pero esto aquí no termina, hay que prepararnos para tratar de seguir haciendo bien las cosas y con la ayuda de Dios poder ganar la final y poder lograr el oro".



Los penales



"Estaba pidiéndole mucho a Dios, traté de estar lo más concentrado posible, aguantar lo penales, en uno me tiré antes, pero gracias a Dios mis compañeros estuvieron acertados en los penales y pudimos lograr la victoria".



El gol de media cancha



"Me sorprendió la verdad, estaba ordenando mi defensa, cuando miré el remate me hizo un extraño en el aire, me movió el balón, pero mis compañeros me dieron el apoyo para salir adelante. La gloria es para Dios, pudimos sacar el partido".