Fabián Coito revela la charla que dio a sus jugadores para vencer a México

Sereno, con una cara de felicidad tras el lograr la medalla para Honduras y con la mente puesta en Argentina, el entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, reveló detalles de éxito que ha tenido este equipo en los Panamericanos.

Coito cuenta lo que ha hecho para trabajar este grupo en lo mental, pues en todos los partidos la propuesta siempre fue no rendirse y así se logró llegar a la final. Ahora les ha metido en la mente que deben de cerrar de forma digna el sábado.

TRIUNFO SOBRE MÉXICO: "Sabíamos que el torneo no sería nada fácil venimos a jugar partidos con una dificultad importante porque estas solo son experiencias que las dan estos partidos. Pero el equipo revirtió la situación, un rasgo importante de un equipo bueno que pudo levantarse después de una derrota de ese tipo y sobre todo ante un rival tan duro como el partido que teníamos con tantas cosas en juego. Ahora estamos muy contentos pero sin exagerar porque será un partido más contra Argentina".

PARTIDO ANTE ARGENTINA: "Nunca hay dos partidos iguales, aún si hubiésemos repetido un juego con un rival con el cual ya jugamos; el partido será diferente. Y este por el agregado que tiene, que será un juego decisivo, el último, el reservado para los dos mejores equipos. Vamos a disfrutarlo, saber que por algo llegamos a esa instancia y jugar cada uno con sus argumentos para ver quién puede imponer las condiciones en el juego".

El volante Alejandro Reyes anotó el gol del empate frente a México y fue determinante. Foto cortesía

CONVENCER A LOS JUGADORES: "A veces los partidos te salen de acuerdo a lo planificado, a veces no; primero hay que lograrlo, creer en la idea, convencernos, identificar cosas que nos iban a ir manteniendo en el partido como la ilusión, el sueño de lograrlo y después una estrategia y planificación de juego que nos fuese acercando al objetivo. En este partido se fue dando casi todo y eso es un muy lindo, gratificante y es parte del juego".

EL NUEVO 11 PARA LA FINAL: "Los dos son importantes y jugadores claves (Jorge Álvarez y Elison Rivas) pero se dará el caso de Rivas porque Zapata está suspendido y es casi seguro que él vuelva a integrar el equipo, luego con Álvarez veremos cómo está el grupo, si está recuperado, dejaremos atrás el encuentro pasado y mañana vamos a preparar bien el encuentro ante Argentina".

LO QUE LES DICE A SUS JUGADORES: "Ese es el carácter que debemos tener, esto es una competencia y hay que tener un equipo competitivo; no agresivo de golpes sino de competencia. Yo siempre les digo, hay que atacar al rival cuando tenemos la pelota y cuando no la tenemos, esto es el fútbol de alta competencia, estar en busca del protagonismo, es buscar la estrategia. En algunas cosas se logrará en otras no, a veces acertamos, nadie es dueño de la verdad, pero si me gusta que ellos se den cuenta de lo que queremos y eso es parte de la formación".

OPINA SOBRE ARGENTINA: "Ya lo había visto porque al preparar el encuentro contra México lo pude ver y repetí ayer que enfrentó a Uruguay y cuando llego ya está 1-0 y un gol condiciona un juego. Ya tengo el video bajado y voy a ver luego el análisis y por algo llegó a esta instancia como nosotros, algo debemos tener. Yo he competido mucho contra Argentina en todas las categorías, amistosos y oficial y dentro de las estrategias vamos a ver las características, tener una idea de juego y ver que nada distorsione de lo que podemos hacer como equipo".

QUE LA GENTE QUIERA ORO: "Todos queremos oro y vamos a hacer todo lo posible por lograrlo pero a eso voy, y como ayer les dije a ellos que los grandes objetivos necesitan de grandes victorias y en este caso no sería la excepción, superamos una y vamos en busca de la próxima, tenemos cosas".

ACOSTUMBRARSE A ESTOS RETOS: "Ojalá que Honduras se acostumbre, es importante. La historia no juega, pero determina, impone cosas y la historia se va haciendo partido a partido. Honduras necesita ir escribiendo más páginas de las que tiene y hacerlo más frecuentemente estando en la definición de los torneos, pero esto no solo requiere lo futbolístico sino estar convencido".