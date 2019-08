Víctor Coello tras eliminación de Marathón: "Es muy duro, nos ha dolido a todos"

Marathón no pudo triunfar como local y terminó empatando 1-1 en el partido de vuelta ante el Comunicaciones y con ese resultado quedó fuera de al Liga Concacaf ya que había caído 2-1 en la ida.

¡Fracaso! Marathón es eliminado de la Liga Concacaf

Tras el partido en una noche de mucha lluvia en San Pedro Sula, Víctor Coello, preparador de porteros de los 'Esmeraldas', ha dado la cara.

"Ellos tuvieron una oportunidad o no sé si hicieron el gol en un momento del partido donde fue muy duro para nosotros y muy difícil para superarlo, en el primer tiempo tuvimos dos acciones de gol para tomar una ventaja, no fue así, al final hay que felicitar al rival que consiguieron el resultado para avanzar y bueno nosotros a levantar la cabeza y prepararnos para competir en nuestra liga", empezó comentando Coello.

Víctor salió al paso tras las críticas que recibió Denovan Torres, ya que lo culpan de un error en el gol de Comunicaciones.

"No es fácil pero gracias a Dios contamos con un cuerpo técnico muy capacitado, de hecho en el vestuario fue de lo que más se habló, es muy duro, nos ha dolido a todos, pero bueno hay que darle vuelta a la página. Más que un error de Denovan Torres creo que es una pelota viéndola de donde estábamos nosotros no creía que él patera al marco, es muy difícil señalar al arquero, jugamos once, ellos tuvieron esa. El gol de Yustin vino bien pero no nos sirvió de mucho", dijo.

Y siguió. "Yo lo creo injusto, pero al final es la posición que él tiene, te hacen un gol y con ese pierdes la calificación es injusto que culpen a una persona, fue un descuido, en la marca pudimos ser más efectivos".

También comentó lo ilusionados que estaban en esta Liga Concacaf y los objetivos que tenían y más a la afición.

"Nosotros estábamos ilusionados, el objetivo de nosotros era poder avanzar, sabíamos que enfrentábamos a un equipo de mucho respeto en nuestra área, no iba a ser fácil, es bastante duro para la afición y para nosotros por los objetivos que nos habíamos trazados", cerró.