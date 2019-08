Arboleda: “Tenemos que darle vuelta a la página en el clásico ante Olimpia”

Con una sensación agridulce, así salió Yustin Arboleda, delantero de Marathón, tras caer 3-2 en el global ante Comunicaciones en el juego de vuelta de la Liga Concacaf.

“La verdad me deja una atención agridulce porque fue un bonito gol, todos hicimos un gran partido y esa jugada donde el jugador de ellos más pensó en desasearse del balón que querer meterla”, dijo Yustin.

El delantero ya olvidó este partido y su mente está puesta en OLIMPIA, su rival de turno el domingo a las 3:00 por el Apertura de Liga Nacional.

“Tenemos que darle vuelta a la página, se viene el clásico ante Olimpia y vamos a jugar de locales, ojalá podamos sacar los tres puntos y ganar en casa”, confesó.

El Marathón apenas logró el empate ante Comunicaciones pero quedaron fuera. Foto N. Romero

Sobre jugar en el Olímpico y no en el Yankel, el colombiano opinó. “Nos hubiese gustado jugar en el Yankel pero hay que acatar a las decisiones, nosotros tenemos equipo para ganar donde sea y eso vamos a buscar.

¿Se le da ventaja al rival traerlo al Olímpico? Se le consultó. “Creo que el partido comienza 0-0, nadie tiene los tres puntos hasta que el que mejor haga las cosas salga triunfador, sabemos que será un partido difícil porque en el Yanlkel tenemos más ventaja, ahí es donde entrenamos y todo, lo importante es recuperarnos y pasar la pagina”, arguyó

Arboleda también agregó que todavía no han visto cómo juega los leones. “La verdad no he podido ver los partidos de ellos porque hemos coincidido, no es ningún secreto que ellos se han reforzado bien y nosotros de igual manera, solo queda invitarle a que nos acompañen para darles la alegría que no les dimos hoy” cerró invitando a los aficionados.