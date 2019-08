Medford sobre el caso Jamal Charles: “Hay cosas que solo pasan en este fútbol”

Pensando en el Honduras Progreso, su rival de la tercera fecha del Apertura, pero sin olvidar los problemas de su equipo, Hernán Medford habló del tema Jamal Charles quien fue suspendido por TNAF ya que tiene contrato vigente con el Vida y su polémica se encuentra en juicio.

“Ya lo que pasa pues no hay nada que hacer solo esperar que lo resuelvan del muchacho que dijeron que estaba escrito ahora que no, hay cosas que solo pasan en este fútbol, dan permiso y después no, primera vez en embudo que pasa esto tan grave”, comenzó diciendo el DT.

Medford agregó además que tiene plantel basto para suplir la baja de Charles. “ Tenemos un plantel amplio para resolver esa zona, ya tenemos ganas de enfrentar ese partido”, comentó.

“La verdad es un tema que ya no me interesa, qué cada quien se quede con esas cosas raras que no vienen al caso, eso es tan rato y ser analítico, me hubiera dado vergüenza de hacer eso, dar permiso para inscribir luego que no. Cada quien con su consciencia, a saber que se maneja por abajo, mete un gol y salieron a buscar cosas raras que aparecen en este fútbol que tiene que ir mejorando pero con esto decepcionan con las decisiones que toman la gente de pantalón largo”, arguyó.

El delantero del Real España, Jamal Charles, tiene contrato vigente con el Vida hasta el 2020.

¿Cómo ha trabajado Real España para enfrentar al Honduras Progreso? “El equipo ha trabajado bien, estamos motivados para enfrentar este partido que tenemos que ganar, ellos están con la presión de no haber ganado sus dos juegos”, comentó

Sobre la cancha del estadio Humberto Micheletti, el estratega catedrático no deja escapar ese detalle. “Vamos a ver cómo está el tema de la cancha, si la cosa no está bien pues tenemos que adaptarnos a cualquier cosa, ustedes y la afición piden milagros cuando el campo no está bien, no se le puede sacar ventaja a un terreno en malas condiciones”.

La definición de sus delanteros será clave ante los ribereños. “Hemos trabajado todos, aunque se gane no se escapa ese detalle donde tenemos que hacer más efectivos, un colega de ustedes dijo que si su equipo estuviera con nueve jugadores hay que mandarlos a tirarse para que acaben el partido”, concluyó.