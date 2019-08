Liga Nacional respalda a Real España con la inscripción de Jamal Charles

Desde los altos mandos de la Liga Nacional también hubo reacción en el caso del TNAF, que tiene en polémica al Vida, Real España y el jugador granadino Jamal Charles quien fue inscrito por los catedráticos para jugar el torneo Apertura teniendo contrato vigente con los rojos.

Leer más: Real España no teme perder puntos por el caso de Jamal Charles

Salomón Galindo, en su condición de secretario general de la Liga se refirió a lo que ellos están haciendo al respecto.

"La liga no tiene más que hacer que aplicar las resoluciones de TNAF, el caso de Jamal, Real España lo inscribió conforme a las de ley e incluso con la nota que el jugador podía ser inscrito con el club que desearan, por esa razón fue puesto en el plantel aurinegro"

Salomón adelantó además que se tuvo comunicación con el directivo del Vida, Osman Vélez donde les informó que

"Tuvimos comunicación con el directivo del Vida Osman Vélez donde nos manifestó que había presentado un escrito ante el TNAF para que reconsideraran que el jugador tenía contrato vigente con el Vida, pero en el momento que se realizó la inscripción, la Liga solo tenía el primer documento demostrando que estaban bien, posterior a eso, cuando ya se jugaron dos jornadas es que recibimos la anulación de que se desinscribieran al jugador de los registros de la Liga", agregó.

El directivo de la Liga confirmó que de momento Charles no ha sido desinscrito, lo que está es momentáneamente suspendido.

"En este momento el jugador no ha sido desinscrito, está momentáneamente suspendido porque existe todavía una solución al respecto como va quedar el jugador cuando tiene un contrato con su actual equipo que comenzó a ejecutarlo y aparece que tiene otro con el Vida. Jamal no puede jugar con ninguno de los dos clubes, en el estatuto de FIFA hay una protección para el jugador en el sentido de que no se le debe privar a ningún jugador, estamos esperando a la resolución definitiva para desincribirlo o si llegan a un acuerdo los dos equipos para que se habilite", cerró Salomón