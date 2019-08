Diego Vázquez: "Alex Güity en un momento se tiró y escuché decir que era inteligente"

Seguir a @fredyro19

Diego Vázquez no olvida las críticas que recibió tras perder el fin de semana anterior ante Real España y comparó las pérdidas de tiempo que le achacan a su meta, Jonathan Rougier, con las del seleccionado Sub-23, Alex Güity.

Vázquez, quien no se fía de Real Sociedad, pues estima que "sale bien al contragolpe, rápido y tiene jugadores aguerridos", valoró los cuestionamientos sufridos luego de la derrota de la jornada 2.

"Me llamó la atención, viendo a la Selección y a (Alex) Güity, que lo felicitó... hizo un gran partido, pero en un momento se tiró y escuché a los comentaristas decir que era inteligente; entonces tengamos el mismo criterio, no solo para lo que conviene, no solo cuando se tira Johnny (Jonathan Rougier)... no sean malos, ameritaba perder tiempo, Honduras estaba con uno menos", expresó en tono de risa el DT.

Y siguió: "Es algo lógico, si estás con dos menos jugando un clásico... el otro día Güity, con uno menos, peleando contra México, lo ameritaba; no comenten según la cara, seamos parejos, la misma vara", lanzó.

Lamentó que "el partido nuestro fue el domingo a la tarde; nos criticaron lunes, martes, miércoles y ahí se les olvidó, me encanta el 'Fair Play'. Solo me reía de los comentarios, los quería ver, a los oportunistas de la desesperanza que hablan...apóstoles del fracaso".

Tampoco se olvidó del tema de los balones: "Pónganse de acuerdo, va a ser la única Liga del mundo en la que es diferente el balón, blanco y el amarillo; me fascina la pelota, con esa fuimos bicampeones, pero cómo vamos a jugar con dos pelotas".

¿PIERDEN TIEMPO?

El técnico de los motagüenses no comprende el por qué cuestionan tanto el hecho de perder tiempo e, incluso, algunos le quitan méritos a los suyos.

"Si jugás las últimas 10 finales por perder tiempo", soltó el timonel de forma claramente dirigida a quienes critican este hecho, aunque recibiendo la venia de Pedro Troglio, preparador del vecino Olimpia.

Le preocupa que tiene "tres jugadores menos" y "un plantel corto, nos va a costar por los dos chicos que están en la Selección".

En relación a Henry Ayala, la 'Barbie' dijo que "es un chico que queremos trabajarlo a futuro, no es para ya si bien ya ha jugado en primera". Recordó que "habíamos querido contratar a Jeffri Flores y no se pudo", pero el ex Juticalpa "no es una contratación para que venga y ya juegue".

Le gustaría tener a Emilio Izaguirre lo más pronto posible, pero desde la dirigencia del Ciclón "van a pedir el pase, no tengo el dato pero están en eso".

Cerró afirmando que no por cerrada la plantilla: "Hasta que no se cierre siempre aparece algo, con la lesión de Andino, quizás, en la parte de arriba aparece un jugador. Vamos a ver, no quiero decir un nombre porque no hay nada concreto en ese aspecto".