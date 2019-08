Cristian Maidana en Diez TV: "Marathón y Olimpia son los equipos más parejos"

El volante sudamericano de Olimpia, Cristian Maidana, estuvo como invitado especial en el programa Diez TV en donde analizó la actualidad de su equipo, el futuro inmediato en el Torneo Apertura 2019 y sobre la adaptación al ambiente en el fútbol hondureño.

Siendo uno de los refuerzos estelares que presenta el cuadro merengue, el futbolista argentino se refirió a su forma física, los terrenos de juego en donde ha militado y aprovechó para hacer la comparativa con Marathón, equipo que según él, es el que más se asemeja a los Albos.

"Estamos al 100 por ciento físicamente, el equipo está muy bien y estamos haciendo lo que el profe pide, de a poquito vamos tomando confianza todos juntos. Vienen partidos seguidos donde vamos a tener que entrenar un poco menos pero estamos encontrando lo que Pedro (Troglio) dice y esperamos seguir por este camino."

Su debut en la Liga Nacional ocurrió en el choque ante Honduras Progreso de visita, en una cancha que no estaba en las mejores condiciones.



"Uno siempre se tiene que adaptar a las canchas que le tocan, jugué en canchas feas en mi pasado y siempre trato de adaptarme rápido. Ese día en El Progreso la cancha no estaba buena pero la lluvia hizo que la cancha estuviera un poco mejor, que no picara tanto. Entrenamos en una cancha no tan buena como la del Indio, nos estamos acostumbrando. No hay que meterle mucha excusa, hay que tratar de hacer lo mejor posible."

Maidana ha contado con un periodo de adaptación muy efectivo y ya se siente con la plena seguridad de poder realizar el fútbol a su estilo.



"Me siento perfecto, tuve la suerte de adaptarme rápido, venía de estar entrenando en Brasil y no me costó mucho. Gracias a Dios todo ha salido bien, tuve la suerte de debutar contra Herediano, me fue bien. Eso me dio confianza para poder seguir de esta manera entrenando y tratar de ser un poco mejor."

También confesó que antes tomar la decisión de firmar con los capitalinos, por su cabeza pasó que tenía que integrarse a un cuadro ganador.



"Desde el primer momento dije que tenía que ir a un equipo que saliera campeón. Estoy en el lugar correcto con el entrenador correcto y con la gente que tenemos en un gran equipo. Ahora se sumaron tres chicos más y esperamos por Jorge (Álvarez) y por (Alejandro) Reyes. Estoy muy bien y lo que pensaba de venir acá se está dando todo muy bien."

A medida que la entrevista transcurría, Cristian Maidana fue comentando sobre los diferentes aspectos del balompié catracho y no dudó en asegurar que solo hay un equipo que se compara a Olimpia en el presente.

"En el equipo hay mucha gente buena, de la mitad de cancha para arriba hay muy buenos jugadores y estará difícil elegir. Él sabe que el que esté mejor va a a jugar, trato de analizar los partidos y hay mucha gente buena. Para mí, Marathón y Olimpia son los equipos más parejos por la forma en cómo los jugadores están, la técnica que tienen, los buenos defensores, los delanteros son muy buenos, es un equipo completo."

Por último dio su perspectiva del choque ante los verdolagas el próximo domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, del cual espera que sea un gran espectáculo.

"Contra Marathón será un partido muy duro, muy trabado. Creo que somos similares en algunas cosas, tenemos casi las mismas características en los jugadores entonces será un partido lindo. Lo bueno estará en la tribuna también porque nuestra gente va a estar allí apoyándonos."