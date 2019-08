Cristian Maidana confiesa el crack mundial al que le copió su famosa jugada con Olimpia

Seguir a @fredyro19

Cristian Maidana recibió a DIEZ en la comodidad de su hogar y platicó sobre varias interioridades de su vida. Permitió que se le conociera más a fondo y tocó, entre varios temas, la razón por la cual comenzó a implementar la famosa jugada que hizo en el triunfo de Olimpia sobre Real Sociedad (2-0).

El jugador confiesa en relación a su juego vistoso que "antes era mas, como jugaba por afuera era más de tirar cosas, pero pasando el tiempo me fui dando cuenta que no era lo más importante tirar un 'firulete'; fui viendo cosas más rápidas, porque paraba la pelota y hacía algo".

Indica, sin quitar el dedo del renglón, que debido a ese estilo "me pegaron mucho en Argentina cuando empecé a jugar, ahora veo otras cosas y quiero jugar más rápido".

Cree que "a veces eso es mucho mejor jugar para el equipo, ese día me quedó perfecta y lamentablemente Bengu (Jorge Benguché) la tiró afuera", eso sí, lamentó.

Al ser cuestionado sobre el jugador al cual le copió ese pase de engaño, el cual hace con la pierna derecha pese a amagar con la izquierda, el 'Chaco' dice que "lo aprendí, como lo escuché en la tele, de (Thierry) Henry...".

Y prosiguió: "Fue en un partido contra Red Bull en nuestra casa, yo estaba en Philadelphia Union, él la tenía en medio de la cancha e hizo ese pase, yo me quedé sorprendido porque jugar con un jugador de esa magnitud y que haga eso enfrente tuyo te queda", contó.

Manifestó que después de ese encuentro no fue el mismo ya que "lo fui practicando, practicando y practicando, no me sale igual, pero Henry dio un pase y yo una asistencia, creo que fue un poquito mejor entonces", concluyó con una sonrisa.