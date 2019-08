El TNAF explica por qué desautorizó inscripción de Jamal Charles ante Liga Nacional

El caso Jamal Charles ha venido a generar polémica en la semana. De manera sorpresiva el TNAF (Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol) desautorizó la inscripción del granadino con Real España luego que ellos mismos hayan dado luz verde hace unas semanas.

Esto tiene expectante al jugador, Real España y Vida pues son las partes interesadas en el caso y esperan una resolución en las próximas horas.

De momento el ariete no puede jugar con los sampedranos hasta nueva orden y para conocer la realidad, Diez charló con el abogado Carlos Fabricio Erazo, presidente del TNAF.

El profesional del derecho explicó las razones para haber girado este oficio a la Liga Nacional y como introducción dejó en claro que falló el procedimiento correcto, además de haber un error involuntario, según Erazo.

“En todos los sistemas debe haber un debido proceso en el cual se señalan las audiencias y deben estar todas la partes, luego de eso remitir una resolución y en el presente caso eso no ocurrió, lo que pasó es que hubo un error involuntario del secretario del TNAF donde se manda la autorización para que fiche con el equipo en este caso Real España y que la Liga lo inscribiera; fue un error involuntario del Tribunal, en su caso el secretario y que ya se recusó”, inició contando.

Erazo recalca que ellos nunca emitieron un fallo al respecto pues lo que hubo fue una autorización, es por eso que ahora estudian el caso y citarán a las partes.

“Nosotros analizamos el expediente y vimos que nunca se tuvo que haber autorizado porque se tenía que haber agotado el procedimiento; celebrarse las audiencias con las partes presentes, presentar los medios de prueba y al final nosotros emiitir una resolución, por eso fue que se anuló”.

Y agrega: “Nosotros no queremos perjudicar al jugador ni a los equipos y entre martes a miércoles vamos a dar la resolución. El Tribunal no es permanente ni estamos todos los días, esto es un trabajo voluntario y cada abogado tiene su trabajo. Tenemos momentos en la semana en la que vamos o una vez cada 15 días”.

“Nunca hubo una resolución, lo que hubo fue una autorización. El proceso comienza con el reclamo que presenta el jugador, una vez presentado el reclamo se debe presentar una audiencia de conciliación y sino hay acuerdo se va a una audiencia de controversia, el jugador presenta el reclamo y antes de realizarse la audiencia de conciliación se emite la autorización para que el jugador tenga participación, pero no debía pasar porque se hizo antes del proceso ya establecido y por eso se anula; se tenía que agotar el procedimiento”, siguió aportando y enfatizando en que nunca se ha dado un fallo sobre este caso.

¿Por qué se da esto cuando ya vamos a la fecha 3?, se le preguntó, a lo que el abogado respondió: “La gente se va a preguntar por qué nosotros no conocimos del caso en su momento y la razón era el Congreso de Fenafuth, nosotros no sabíamos si ibamos a quedar en el puesto o no. El Congreso lo fueron postergando, nosotros no podíamos resolver los reclamos del mes de junio si no sabíamos de nuestra continuidad”.

¿Y Real España corre algún riesgo, puntos o multa?, le terminamos preguntando. “A mi manera de ver no debería de ver ningún riesgo porque fue el Tribunal el que lo autoriza a que participe, pero igual hay otras comisiones que ven el tema disciplinario”, concluyó.



Vida asegura que Charles tiene contrato y que debe cumplirlo.

DEFENSA DEL JUGADOR ESPERA RESPUESTA

En tanto el abogado Astor Henriquez, abogado de Charles, mediante un comunicado aportó lo siguiente: “Confiamos en que la anterior decisión del Tribunal Nacional de Arbitraje del Futbol de Honduras es meramente provisional y transitoria; y que una vez que acceda al fondo del asunto pueda valorar que el futbolista ejerció su derecho en virtud de incumplimiento de contrato por parte del Club Deportivo y Social Vida, y asimismo será restituido su derecho fundamental al trabajo”.

Datos:

*En enero del año pasado Jamal Charles viajó a una prueba a Lobos Buap con el visto bueno del Vida.

*Charles no se queda, Lobos Buap le compra boletos para enviarlo a su natal Granada.

*Una cláusula del contrato establecía que Vida debía enviar boletos de avión de Trinidad a Honduras para que él regresara a jugar.

*No hubo respuesta y Charles envía nota de cobro al TNAF por incuplimiento de contrato. Asimismo envía nota de rescisión de contrato a Fenafuth y TNAF.

*Vida presenta postura donde se indica que existe contrato entre ellos y el jugador.

*Lunes se prevé audiencia entre las partes, a más tardar el jueves se dará una resolución.