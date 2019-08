Tabla de posiciones: Upnfm escala posiciones en lo más alto; Honduras Progreso es último

Este sábado se abrió el telón de una jornada más del Torneo Apertura 2019 con cuatro equipos como protagonistas en dos escenarios distintos: Honduras Progreso vs Real España y Upnfm vs Real de Minas.

Los resultados traducidos en empate el primero y victoria para los estudiantes en el segundo, movió la tabla de posiciones del campeonato al colocarlo en la tercera casilla con cinco unidades; mientras que Real España comparte la misma cantidad de puntos, pero en la cuarta posición.

Este domingo se completará la 3er fecha con Platense vs Vida, Motagua vs Real Sociedad y Marathón ante Olimpia.