Fabián Coito: “Llegamos a la final con éxito; hay que seguir aprendiendo”

Tras obtener la medalla de plata con la selección de fútbol de Honduras en los Juegos Panamericanos 2019, el director técnico, Fabián Coito sacó sus valoraciones finales de su participación en el torneo el cual terminó resumiendo como gratificante.

Si bien es cierto, no le logró obtener el oro tras perder 4-1 ante Argentina en la final, pero en palabras del timonel uruguayo “competir es clave para los futbolistas jóvenes, creo que ganó en la experiencia, compitió contra selecciones y futbolistas de buen nivel, con éxito llegamos a la final y jugamos un gran primer tiempo. Yo diría que hay que seguir aprendiendo y trabajando de las cosas que nos pasan”.

Sobre el accionar de la plantilla dijo que “me quedé conforme con muchos momentos del partido, fue un gran primer tiempo, nuevamente revirtiendo la situación; en un partido decisivo contra un equipo que por algo llegó a la final como Argentina”.

Y agregó: “Me quedo con lo que ha sido la imagen de la selección, el juego y resultados; aún hoy perdiendo 4-1 hubo momentos buenos de fútbol”.

Sin embargo, pese a todos los elogios, Coito sabe bien que su equipo pagó caro los errores la zona defensiva, algo que reprocha puesto que no se puede “permitir una jugada de gol en esas condiciones son cosas que no deberían de suceder y después de repitió. Argentina es un equipo duro con futbolistas de muchos roces, experiencia y más allá de la edad no perdonó, ya se nos quedó lejos el partido”.

“Sobre la actitud y concentración, para mí gusto hay que tener un poco más de carácter. Más allá de la derrota, fue una gran experiencia para todos”, cerró.