Real Madrid pierde contra la Roma desde los penales en el último partido amistoso de pretemporada

Real Madrid perdió contra la Roma (5-4) desde el punto penal en el último amistoso de pretemporada previo al inicio de La Liga en el Stadio Olímpico romano.Zidane mandó al terreno de juego por segunda vez la formación 3-5-2 y ha sorprendido a todos en España el partido quedó empatado en los 90 (2-2).

El primer gol del partido lo hizo el conjunto merengue al minuto 16 a cargo de Marcelo tras una gran jugada en la banda izquierda que definió con su pierna menos hábil, la derecha.



Más tarde al 34 la Roma empató luego de que Nicolo Zaniolo hiciera una gran corrida por la banda de Marcelo y que rezagó para que Diego Perotti definiera.



Seis minuto más tarde el Real Madrid retomó la ventaja gracias a Carlos Casemiro que logró cazar un centro de Marcelo que definió de cabeza.



Instantes le duró la ventaja a los merengue ya que Edin Dzeko al 40 volvió a igualar el encuentro tras un pase filtrado que recibió de Under.

El partido se tuvo que ir a la tanda de los penales para definir a un ganador y aquí fue donde la Roma se llevó el triunfo ante la Real Madrid en partido amistoso.

El Villano del partido fue Marcelo que fue el único que falló ya que los otros nueve jugadores marcaron desde los doce pasos.

Resultados Real Madrid pretemporada

Real Madrid vs Bayern Munich (3-1) perdió

Real Madrid vs Arsenal (2-2) empató

Real Madrid vs Atlético (7-3) perdió

Real Madrid vs Tottenham (1-0) perdió

Real Madrid vs Fenerbahce (5-3) ganó

Real Madrid vs Red Bull Salzburgo (1-0) ganó

Real Madrid vs Roma (2-2)



Resultados Roma pretemporada

Roma vs Perugia (3-1) ganó

Roma vs Lille (3-2) ganó

Roma vs Athletic Bilbao (2-2) empató

Roma vs Real Madrid (2-2)