Denil Maldonado: "Poner el nombre de Honduras en alto es lo más importante para nosotros"

Con una mezcla de sentimientos encontrados, la Selección Sub-23 de Honduras regresó al país luego de su notable papel en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en donde conquistó la medalla plata en el fútbol varonil.

Selección de Honduras llega a Tegucigalpa tras su participación en los Panamericanos

Uno de los jugadores más destacados del combinado nacional fue el capitán del equipo, el defensor Denil Maldonado, quien expresó las sensaciones que embargaban a los seleccionados luego de la presea conquistada.

"Fue una experiencia muy bonita, gracias a Dios logramos una medalla muy importante. Queríamos sacar la de oro pero no se pudo, estamos contentos, no satisfechos del todo pero hay que seguir adelante y gracias a Dios pudimos poner el nombre de Honduras en alto."

Pese a que no se cumplió el sueño de adjudicarse la primera presea de oro en la historia del deporte hondureño, el zaguero aseguró que se entregaron por completo en la cancha.



"La idea era siempre ponerle corazón a todo y eso es fue importante. Poner el nombre de Honduras en alto es lo más importante para todos nosotros."

Denil explicó algunos factores que incidieron en el resultado negativo ante Argentina que relegó a la H al segundo lugar.



"Quizás no fue una noche como la esperábamos pero creo que todos los compañeros pusimos todo dentro de la cancha, hay partidos buenos y malos pero hay que seguir adelante y trabajar para alcanzar nuevos objetivos. Estábamos mentalizados en poder ganar el oro pero las circunstancias del partido no fueron favorables, a pesar de todo pusimos todo dentro del terreno de juego y no se nos dio el resultado que queríamos."

También tuvo palabras sobre la enorme afluencia de personas que llegaron al aeropuerto Toncontín para darle la bienvenida a la escuadra catracha.



"Al principio nadie daba algo por nosotros, nos decían que de la fase de ronda ya nos regresábamos pero ya cuando el grupo se une y nos ponemos en comunicación todos, creo que fue diferente. La recepción es cálida y el recibimiento que nos merecemos."

Además aseguró que esta participación ha dejado lecciones importantes para el cuerpo técnico y jugadores en víspera de futuras competiciones.



"Cuando uno se mentaliza sabe qué es lo que quiere y al tener rivales tan grandes como ellos, uno se prepara de la mejor manera sabiendo que tienen calidad y jugarle de tú a tú que es lo más importante."

Por último comentó sobre lo que se viene para la Selección de Honduras ahora en el Preolímpico de la Concacaf.



"Hay que seguirse afianzando, seguir trabajando y entrar más seguros en ese torneo que se nos viene para estar preparados de la mejor manera."