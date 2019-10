Tabla de posiciones: Olimpia hace arder la cima; Real España, virtualmente eliminado

Seguir a @fredyro19



Olimpia tiene ardiendo la cima del torneo Apertura 2019-20 luego de su triunfo 1-2 en casa de Real Sociedad y acecha la posición de Marathón con un partido menos.



Los merengues derrotaron a los tocoeños con tanto de Eddie Hernández (65) y Ever Alvarado (86) en un Francisco Martínez Durón que lució sus mejores galas con su visita.



Pero no solo eso dejó la décimo sexta fecha del campeonato liguero ya que Real España está virtualmente eliminado de la Pentagonal tras empatar en casa de Motagua, al cual de paso dejó sin aspiraciones de hacer el milagro en la lucha por el liderato.



Esa batalla particular cuenta, todavía, con tres equipos: Lobos de la UPNFM (23), Real España (19) y Real de Minas (19), quienes prácticamente se despidieron del Vida (25) en esa pugna.



Héctor Vargas: "Dijo Troglio 'contra Marathón tenemos que ir todos', pero ¿qué quiere decir con todos?



Eso sí, la batalla entre estudiosos, catedráticos y mineros serán en distintas condiciones puesto que el calendario es más a modo para Lobos con un cierre en casa ante un Real Sociedad que se juega poco o nada.



Tras vencer a los 'aceiteros', Olimpia llegó a 35 unidades, por lo que si derrota a Motagua en el derbi capitalino pendiente estaría llegando a 38, superando las 37 del Monstruo.

El duelo está programado para el domingo 3 de noviembre, tentativamente en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

La realización de ese partido entre melenudos y águilas obligará a la suspensión de los choques que ambos contendientes tenían programados para ese fin de semana ante Marathón y Real Sociedad, respectivamente.