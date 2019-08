Espíndola tras anotarle a Olimpia: "No me salió celebrarlo por una cuestión de respeto"

Para el argentino Esteban Espíndola "respeto" a la afición y amigos que tiene en Olimpia fue la razón por la cual decidió no festejar el tanto que le dio a los suyos el empate 1-1 por la jornada 3 del torneo Apertura 2019-20 jugado este domingo.

"El árbitro es un ser humano igual que nosotros, él no quiere cometer errores y siempre creo en la buena fe de las personas, si no lo cobró es porque no lo vio", valoró consultado por el trabajo arbitral del experimentado Óscar Moncada.

Su tanto le trajo "emociones encontradas, la verdad en Olimpia me quedaron muchos amigos, varios ex compañeros, con los cuales siempre me mantengo en contacto", manifestó, contando a su vez que como recuerdo del duelo "me llevé la camiseta de 'Patón' Mejía".

Asegura sentirse "muy cómodo acá, hoy me debo a Marathón, estoy pensando en Marathón, más allá del cariño que he tenido a toda esta gente y afición de Olimpia, la Ultra Fiel que se merece el respeto de mi parte".

Calificó la contienda como "un partido hermoso, las dos aficiones coparon el estadio y a nosotros eso nos motiva, disfrutamos un montón; en mi caso me tomé el tiempo de disfrutar, pero nosotros tenemos lo nuestro, acá el profe (Héctor Vargas) me recibió muy bien".







Agregó que "no me salió celebrarlo por una cuestión de respeto". También matizó cuando le volvieron a cuestionar sobre su salida de Olimpia: "Ya se sabe todo, gracias Dios estoy sano y no le guardo rencor a nadie, yo estoy feliz porque esta salida me dejó muchos amigos en el club, me quedó con la buena gente que hay en Olimpia, el resto las cosas Dios las pone en su lugar y estoy feliz acá".