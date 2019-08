Jorge Pineda se refirió a la expulsión de Héctor Vargas: "Ya no podemos abrir la boca"

El asistente técnico de Marathón, Jorge Pineda, realizó su valoración del encuentro que Marathón igualó 1-1 con el Olimpia.

Para el segundo al mando en el banquillo verdolaga, este duelo fue "de esos partidos que aunque hayan sido un empate dejan como un sabor agradable en la afición".

Explicó que ellos intentaron aprovechar la fortaleza en el juego aéreo al tener dos atacantes con gran presencia: "Con Costly y Arboleda ganábamos mucha presencia en ataque. Todo era planificado".

Pineda reclamó también al arbitraje de Óscar Moncada: "Estaba viendo las repeticiones del penal contra Chino (Discua)" y en cualquier parte del mundo lo pitan. Aquí no, Moncada no dijo nada. Estaba a 7 metros de la jugada. Equivocado tremendamente", sentenció.

Fue preguntado sobre la expulsión de Héctor Vargas. Contó que el preparador argentino realizó reclamos sobre algunas jugadas puntuales, pero: "Ya no podemos abrir la boca".

Marathón suma siete puntos en tres jornadas por lo que Pineda asegura que en el análisis del cuerpo técnico van bien: "Estamos convencidos que las cosas van bien dentro del equipo".

Se refirió a la muerte del Pery Martínez

En la conferencia de Jorge Pineda se vivió un momento emotivo, pues el técnico fue preguntado por la muerte de Walter "Pery" Martínez.

El entrenador fue sorprendido y se quedó un momento en silencio para decir: "Me deja mal porque lo conocí como un cipote. Si no puedo responderle es porque lo que me embarga es un sentimiento fuerte. La verdad que siento un dolor tremendo. Solo tengo que decirle a la familia mucha resignación y fuerza", cerró.