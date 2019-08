Emilio Izaguirre: "Quedé con rigio en el partido pasado porque el portero se tiraba"

Emilio Izaguirre es uno de esos futbolistas que tiene toque, técnica, profundidad y pase de gol, lo que ya puso en práctica el domingo ante Real Sociedad. Hace un repaso de sus primeras horas tras el regreso al balompié catracho y deja muchas reflexiones.

Habla de la pérdida de tiempo desmedida de algunos arqueros y jugadores; menciona el tema de las canchas, pero al mismo tiempo dice que hay que adaptarse. Compara la cancha del Nacional de Tegucigalpa con un campo donde la pelota parece "conejo" porque brinca y rebota feo. Además se refiere a una eventual salida al extranjero.

Regreso a Liga Nacional: "Gracias a Dios ya lo hicimos de debutar y ahora toca seguir trabajando para ese partido importante que tenemos mañana y ojalá que las cosas nos sigan saliendo bien".

Canchas que visitará: "No son nuevos estadios, allí jugué hasta semifinales, en 2008 disputamos todo un torneo cuando estaba cerrado el Nacional y creo que no sería nuevo que fuéramos locales porque tenemos mucha afición en Danlí".

Real de Minas rival complicado: "Todos los rivales son duros y ellos no tienen presión de nada, juegan buen fútbol que hacen lo que el el entrenador les pide. Son equipos muy complejos donde tenemos que imponernos con fútbol, físicamente y tácticamente".

Contrato con Motagua y futuro: "No deseo eso (salir), pero como yo tengo contrato con mi agente (Paulo Hernández), él está buscando opciones y mientras existan está esa posibilidad".

Lateral o volante: "No se sabe, lo que hicimos este lunes fue regenerativo y donde me pongan quiero jugar, pero ojalá que pronto regrese "Burrito" Elvir y podamos jugar los dos".

Lo que sintió al volver: "Me sentí bien, la idea es siempre estar en ritmo cerca de la Selección y con el Motagua apoyar al equipo que me dio mucha oportunidad de salir al extranjero".

Las canchas de Honduras: "Me tengo que acomodar a lo que hay, no van a cambiar la cancha de Tocoa, la de Danlí, el Nacional donde le pica la pelota y uno tiene que estar como un conejo, jugar como si la pelota es conejo, es mi país, aquí crecí y me tengo que acostumbrar; es de humildad y dejarlo todo por la gente que lo apoya a uno en los estadios".

Emilio Izaguirre en acción con el Motagua frente a Real Sociedad. Fotos Ronal Aceituno

Críticas por falta de técnica y canchas: "Es difícil porque yo vengo acostumbrado a jugar en canchas en Europa donde se juega de un toque rápido y se arma; mientras que aquí es difícil porque el tiempo se pierde. Yo quedé con rigio en el partido pasado porque el portero se tiraba y eso no pasa en ninguna parte de Europa. Estas son las cosas que debemos cambiar en Honduras porque cuando nos toca eliminatoria en México y Estados Unidos no se pierde tiempo, tratan de jugar rápido y es lo que nos complejo".

Fastidia que los porteros se tiren: "Yo espero que no... la idea es jugar rápido, que el balón circule, que se juegue a dos toques. Pasa las circunstancias del portero de nosotros por las cosas que nos hizo Real Sociedad que iban ganando y comenzaron a tirarse, quejarse con el árbitro. Pero la cosa es simple, jugar al fútbol y demostrarlo en el terreno de juego".

Dos partidos de Selección y espera convocatoria: "Yo estoy pensando en Motagua, quiero jugar y rendir al máximo aquí y lo que venga después será bendición".

El clásico del fin de semana ante Olimpia: "Primero Real de Minas, ya tengo mucha experiencia en finales, pero no voy a pensar en Olimpia si no hemos pasado Minas; hay que ser profesional, respetar como lo hacemos con los albos ya que Minas es un equipo profesional en Honduras".

Regreso con asistencia en Honduras: "Eso es bendición de Dios, lo mío es colaborar en todo aspecto y lo que me llena es que se ganó. Fue bonito debutar, es algo que se gana c0n el tiempo y los años que estuve por eso fue que me c0mpró el Celtic. Durante esté en Motagua daré el 100".