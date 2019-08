Diego Vázquez halaga a Real Minas y así habla sobre eventual titularidad de Emilio Izaguirre

Diego Vázquez tiene en la mente nada más al Real de Minas, y no piensa en el Olimpia, su rival de la quinta fecha del torneo Apertura-2019.

"La mente está en Real de Minas, esperemos hacer un buen partido en Danlí como lo hicimos el torneo pasado", comenzó diciendo previo a subirse al autobús que los trasladaba a Danlí para el encuentro de mañana miércoles a las 3:00 en el Marcelo Tinoco.

La 'Barbie' halagó a su rival de turno y mismo que dirige Raúl Cáceres.



Sobre Real Minas: "Es un equipo que mantuvo la base del torneo pasado, hizo un buen torneo, al final salvó el descenso, hace buenos partidos, tiene jugadores interesantes que ya se conocen pero nosotros también apostamos a lo que venimos desarrollando".



La cancha del Marcelo Tinoco: "Tampoco es que es la mejor cancha porque muchas veces se ve verde desde fuera pero hay que estar adentro, a veces el pasto está alto, me imagino que en esta época del año ha de estar un poco dura, pero comparado con otras canchas quizá no esté tan mala".





¿Piensa en el Olimpia?: "Nosotros solo pensamos en el Minas, esto es muy dinámico, siempre lo digo, el discurso con todos los jugadores es eso, lo único que existe es el partido del próximo miércoles".



Acerca de una eventual titularidad de Emilio Izaguirre: "Vamos a ver, vamos a ver... tenemos muchos chicos que están bien, él entró y lo hizo bien, pero vamos a ver"



El debutante Fabricio Galindo: "Lo hizo bastante bien, manejó bien la pelota, tiene que seguir mejorando, creciendo, es una grata sorpresa, el concepto y que siempre he tenido a lo largo de este tiempo de los jóvenes es llevarlos de a poco y que vayan madurando, hemos tenido muchos ejemplo así como Pereira, Denil, López, se me escapa alguno que otro, entonces lo vamos a ir llevando de a poco".



¿Más fichajes?: "No me he reunido con la directiva pero a partir de la lesión de Erick Andino sí necesitamos a algún jugador más arriba porque vamos a enfrentar dos o tres torneos, no sé cómo está lo de la Copa Presidente... lo que pasa que tampoco es traer por traer, tiene que ser algo que nos guste a nosotros y del medio local pues el cupo de extranjeros está lleno".





Clima de Danlí: "Danlí es fresco pero en la tarde hace calor, pero es para los dos, eso no es excusa".