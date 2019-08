Héctor Vargas: "El día que en Marathón me llamen y me digan que lo que hago está mal, me voy"

Héctor Vargas, técnico del Marathón, volvió a encender la polémica y contó lo que le dijo al árbitro Óscar Moncada antes de la expulsión durante el clásico ante Olimpia en el Estadio Olímpico.

"Me llama la atención todas estas indecisiones arbitrales, pareciera mentira, pero si no corrigen uno no puede dejar de hablar. Porque a las 7 de la noche le avisaron (a Óscar Moncada) que la final no la iba a pitar él, la iba a pitar Armando Castro. Fue el mismo que puso técnico en Juticalpa, a Robert Lima lo puso esa persona que lo puso a él y terminó descendiendo el equipo de Olancho", inició explicando.

Y agregó: "Todas estas cosas que uno sabe involucran después el mal desempeño del partido, dos penales no cobrados, amonestar en una misma jugada al segundo que es Bryan Martínez y no hacerlo con ellos, manejarse con soberbia y de cuarto poner a un muchacho que ya nos dirigió en la Supercopa, en Copa Presidente, que cobró tres penales una vez a Savio una vez en una semifinal, porque está apadrinado por Benigno Pineda. Todas esas cosas unos la ve y dice ¿será que se va a corregir?. Se fue el mexicano, (Miguel) Mourra estuvo dos años atrás, es cuñado de los directivos del Motagua y ahora lo pondrán en la Comisión de Ética. O vamos a mejorar el fútbol o vamos a seguir haciendo las mismas tonterías y ponernos felices porque llegamos a unos Panamericanos donde nos metieron tres, clasificamos porque ganó otro equipo y nos metimos en penales. Yo creo que estamos mal y creemos que estamos bien, que es lo peor de todo".

Lo que le dijo a Moncada y que provocó su expulsión

A Vargas le consultaron sobre las palabras a Óscar Moncada que ocasionaron su expulsión al minuto 36 del clásico ante los albos el domingo.

"No hay problema en decirlo, tengo buena relación con Mario, cuando fui a Olimpia llevé a su hijo, hoy lo tenemos aquí. Cuando me fui de Olimpia fue al único jugador que pedí le dieran una oportunidad y a los tres meses lo sacaron volando. Acá lo volví a traer para darle otra oportunidad. Pero me parece que es incómodo para él, no para mí, porque yo siempre le doy oportunidad a los jóvenes. Pero estando su sobrino en Olimpia me dirigió muy mal y hoy estando aquí el muchacho, me vuelve a dirigir muy mal. Da la casualidad que siempre que tengo a su sobrino, porque el chico no tiene la culpa. Lo único que le dije es que si el problema es el sobrino lo que voy a hacer es echarlo porque me compromete con el club, nada más, y me expulsó. Luego pone un montón de barbaridades".

Atizó contra Benigno Pineda

Vargas terminó atizando contra el actual vicepresidente de la Comisión de Abitraje.

"Me da la impresión que estamos acomodados. No estamos haciendo las cosas bien. Vuelvo a repetir. A Benigno se le perdonó que estuvo con (Alfredo) Hawit en la Comisión de Arbitraje, él estaba designando a los colegiados. Pensé que iba a comenzar a hace un buen trabajo, pero Hawit está preso y él sigue allí de vicepresidente. Esperemos que a (Óscar) Velásquez no lo lleven a Estados Unidos porque le va a traer mala suerte".

Habla del juego con Honduras Progreso

Los verdes enfrentarán en la jornada 4 al Honduras Progreso el miércoles a las 3:30pm en el Yankel Rosenthal. El argentino espera que los ribereños sigan con la falta de gol.

"Tenemos que hace nuestro partido, sacar el resultado. Buscar ser contundentes, vamos contra un equipo que le cuesta hacer goles, ojalá le siga costando porque ha hecho uno solo en tres partidos. Esperamos tener contundencia, manejarnos como lo hemos hecho a nivel local, hemos recibido un solo gol y nos ponen contentos porque estamos consolidando la defensa, algo que costó el torneo pasado".

Seguirá siendo el mismo de siempre

El estratega verdolaga está a la espera de la sanción. Pero advierte que seguirá de frente mientras no vea mejoras.

"La verdad cuando la decís duele. Cuando digo algo, que me demuestren que es mentira. Lo que yo digo es que se deben decir de frente las cosas, a unos no les gusta y lo que hacen es tratar de perjudicar al equipo. A Marathón no lo perjudican, otra vez peleando la punta, venimos en dos años haciendo demasiado bien haciendo las cosas y otra vez tenemos la oportunidad de pelear el campeonato.

¿Cambiar? "Yo mientras siga viendo cosas que no me gustan me van a expulsar 50 veces. No podemos hacer lo que hicieron el torneo pasado, traer un mexicano que hace pretemporada y capacitación en la sede del España. Tener de cuñado al presidente de los árbitros. Gente que tenga secuestrada la Federación. Que dejen trabajar a gente del fútbol, que entiendan de fútbol".

¿Los recados van a seguir? Le consultaron y no vaciló. "Van a seguir hasta que me saquen. Ya llevo como 300 partidos consecutivos, sigo siendo lo mismo, voy a seguir capaz que 2 más o 300 más".

Por último le consultaron si no teme un llamado de atención de la dirigencia del Marathón.

"El día que aquí me llamen y me digan que lo que hago está mal, me voy a descansar. Tengo un hijo de cinco años que me pregunta cuándo voy a volver a casa, porque estoy dedicado al club, el día que me pregunten me voy, tranquilo, si no tengo necesidad de trabajar", cerró.