Héctor Vargas criticó duramente a Fabián Coito por sus resultados, pero un periodista le recordó goleada del Santos y la reciente eliminación.

El argentino Héctor Vargas, como es su costumbre, disparó con todo en su rueda de prensa ante los medios de comunicación y además de llevarse de encuentro a Benigno Pineda, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, también arremetió contra Fabián Coito.

Vargas considera que la gestión de Coito al frente de la Selección Mayor y Sub-23 no es buena y no ve correcto que en programas de televisión le den tanto espacio para "adularlo".

El argentino le sacó en cara su eliminación en Copa Oro perdiendo contra Curazao y también las derrotas por goleada ante Uruguay y Argentina en los Juegos Panamericanos donde terminó obteniendo medalla de plata.

"Nosotros clasificamos a Sudáfrica por un gol de Jonathan Bornstein, el Mundial no fue bueno. Al segundo clasificamos por un Aztecazo de Carlo Costly que fue formidable, luego traemos a Pinto la eliminatoria pasada y ahora este muchacho (se refiere a Fabián Coito) que creen que con (unos Juegos) Panamericano van a cambiar las cosas, lo están disfrazando y este fútbol debe crecer", comenzó.

Y siguió: "El técnico viene de los Juegos Panamericanos y están una hora en un programa adulándolo cuando perdió 3-0 y 4-1, que ganó en penales (ante México), pero perdiste contra Martinica, contra la Curazao, contra Tropigas y seguís pensando que estás haciendo las cosas bien, estás mintiéndole al fútbol", disparó.

Sin embargo, el momento más álgido de la conferencia fue cuando un periodista afín a la institución le cuestionó que él señalaba resultados negativos de Coito a nivel internacional cuando él fue goleado por el Santos en la Liga Campeones de Concacaf y recientemente fue eliminado por el Comunicaciones en la fase preliminar de Liga Concacaf.

Usted habla de que a las selecciones la golean, pero a su equipo lo golearon, el Santos le clavó 12 y recientemente quedó fuera de la Liga Concacaf, le recordó el periodista.

¿Cuándo?, pregunta Vargas. "¿Vos sabes cuánta inversión tiene le Santos? ¿Y la Curazao? No Jacobo, no seas malo. El Santos tiene un estadio de 100 millones de dólares, no seas malo. 200 millones de dólares vale el gimnasio y ¿qué querés que no le vaya mal contra los mexicanos?", respondió.

Y agregó: "Decime qué pasó con el Comunicaciones que tiene mejor equipo que nosotros, que invirtió más que nosotros".

Pero antes Marathón eliminaba a los mexicanos, le volvió a decir el mismo comunicador.

"Bueno, trae la gente que pagaba antes. Que me pague a mí el que estaba antes aquí, sabes cómo estaría yo con los dos años que llevo, ya estaría millonario con lo que ganaba el que estaba aquí, dejame de joder. Ese ganaba bien ¿sabes cuánto vine ganando? Vine a levantar el equipo y lo estoy haciendo", dijo muy molesto.