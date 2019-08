El exfutbolista tico Erick Marín derrota al cáncer por tercera vez

Un guerrero invencible. Así se puede describir al exfutbolista costarricense Erick Marín, quien a sus 37 años venció por tercera ocasión al cáncer.

El ex del Herediano, Santos Guápiles, Carmelita y Pérez Zeledón contó que el domingo tras un exámen médico se puso mal de la fiebre por lo que le aplicaron medicamentos y tras ello recibió la buena noticia.

"En medio de todo eso, vino la doctora y me dijo que tenía buenas noticias, que revisó el TAC con otro doctor y que todo estaba bien, que estoy completamente limpio y no encontraron ninguna mancha", dijo con lágrimas de alegría al portal La Teja.

Marín ha vivo momentos duros junto a su familia en este tiempo, por lo que lo primero que hizo al recibir las buenas nuevas fue ponerse a rezar.

"Cuando la doctora se fue me puse a rezar y darle gracias a Dios. Hay que creer en Él, es grande, nos ama, por esto hay que creer que está vivo. En todo este proceso que he pasado he tenido mucha fe de que me iba a sanar, siempre creí su palabra", agregó.

Aunque reconoce que no abandona el sueño de volver a las canchas, de momento Erick solo está pensando en recuperarse del todo y volver a casa con su familia.

"La verdad yo quiero intentarlo. Le dije a Dios que si me dejaba jugar, que me dejara hacerlo de la mejor manera y que si su voluntad era que no, yo con mucho dolor voy a aceptarla".

La primera batalla de Marín con el terrible mal fue en 2017 cuando le detectaron células cancerosas en uno de sus testículos.

En julio de 2018 confirmó que tenía cáncer en los ganglios a nivel del estómago y lo superó.

La tercera prueba inició en mayo de este 2018, cuando le dijeron que el cáncer había llegado a su ingle.