Jugadores de Olimpia, sin visa para viajar a Canadá para juego de Concacaf

Tremendo problema se le ha venido encima al Olimpia. La oficina de la embajada de Canadá en Honduras no les ha sellado el visado a los futbolistas y cuerpo técnico para viajar al norte y poder cumplir su compromiso en su juego por la Liga Concacaf contra el Forge FC a disputarse el próximo 22 de este mes en la ciudad de Hamilton, Ontario.

Osman Madrid, vicepresidente deportivo del club, explicó con detalles el problema y anunció que ya enviaron una carta al presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, para que les den una respuesta, pues la embajada canadiense otorgaría el permiso hasta después de la fecha del encuentro.

Osman informó que han llamado a la oficina de Naciones Unidas en Tegucigalpa, al consulado de Canadá en México y a altos diplomáticos tratando de solventar este inconveniente sin obtener una respuesta positiva.

“Estoy medio loco con tanta cosa. Esperamos una respuesta porque se nos han complicado”, afirmó Madrid quien está molesto.

“Hoy se le ha mandado una nota al presidente de Concacaf que es canadiense (Víctor Montagliani) y al secretario general y estamos esperando; vamos a esperar si se soluciona y el Olimpia tendrá una reunión de urgencia este día para tratar este caso de fuerza mayor”, reconoció Osman Madrid en el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional.

DESDE EL JUEVES INICIARON EL PROCESO

El dirigente reconoció que desde conocieron al rival el pasado jueves comenzaron los trámites, pero de entrada el Gobierno de Canadá informó que solo un futbolista era elegible para obtener el permiso; luego autorizaron a cuatro más y hace unos días aprobaron a otros 18 jugadores.

Cabe recordar que el trámite para obtener una visa de Canadá es complejo, se tienen que hacer todos los lineamientos y al no existir consulado en Honduras, el Olimpia tiene que enviar los pasaportes a México y estos regresan en 10 días; los albos tienen que viajar el lunes y los documentos regresarían hasta después del martes,

Madrid asegura que hicieron el trámite desde el 2 de agosto y solo en gasto por trámites de visa suman siete mil dólares y que el boleto de avión para cada futbolista oscila entre 1,000 y 1,300 dólares.

PROBLEMAS DE VUELOS

Osman Madrid también informó que están teniendo problemas para encontrar vuelos hasta la ciudad de Hamilton, Ontario, ya que desde el lunes no hay cupo por lo que tendrían que viajar desde el sábado en vuelo que sería desde El Salvador a Toronto y posteriormente realizar un viaje de más de dos horas hasta la sede del encuentro.



"Los vuelos son complicados y no hay cupo para la delegación de 30 personas, son vuelos ATR de Avianca que no nos caben las maletas”, remató Madrid.