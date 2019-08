Mauro Reyes luego de perder ante UPN "Si yo soy un problema, mejor dar un paso al costado"

Luego de caer derrotados ante UPNFM 0-2 jugando de local, Mauro Reyes, entrenador de Real Sociedad valoró lo hecho por su equipo en este duelo por la jornada 4 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

"Primeramente me voy triste por el resultado, queríamos ganar pero no hemos encontrado con cuatro rivales de los mejores de la Liga, nosotros no tuvimos poder ofensivo ante UPN que nos permitiera estar efectivos ante un equipo replegado y muy ordenado en la mayoría del juego, nosotros necesitamos mejorar en ese aspecto", comenzó diciendo Mauro.

El estratega continúo diciendo que habló con sus jugadores del peligro en el área de Franco Güity, goleador de la tarde.

"Habíamos hablado que Franco Güity hacía esas jugadas, lo habíamos controlado casi todo el partido pero cometimos un error y nos costó el juego, el otro gol nos complicó, en este momento hay que tener calma y ver que cosas hay que mejorar, el equipo debe mejorar porque si seguimos jugando de esa forma nos vamos a meter a problemas".

Sobre su poco tiempo con el club, Reyes cree que ese sea uno de los problema.

"Hay dos factores que son muy importantes, una pretemporada dura seis semanas y yo tengo cuatro, influye porque las ideas no están claras, otra es que trajeron jugadores que nos van a aportar pero no están bien físicamente, no hicieron pretemporada, además les hemos dado la oportunidad a muchos jóvenes, estamos construyendo un equipo todavía", confesó.







Real Sociedad visita este sábado 17 de agosto al Vida en La Ceiba, Mauro confesó que está incierto si llegara a ese cotejo.

"No se si puedo llegar al partid a La Ceiba, voy a hablar con el presidente y vamos a sentarnos y ver que le conviene al grupo, si yo soy un problema, mejor dar un paso al costado y pongo el cargo a disposición, esta noche hablo con Elencoff (Presidente) y vamos a poner las cosas sobre la mesa, la primera vez que vine me pasó los mismo que este torneo, el equipo puede tomar un poco más de ritmo cuando los Palacios estén bien", arguyó.

El santabarbarense finalizó diciendo "Me considero un entrenador de la casa, jugué una final y la gente en Tocoa me quiere y me saluda, este es el momento de hablar sino puede ser catastrófico y esto debe ser para ya, solo tenemos un punto en cuatro fechas".