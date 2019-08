'Chalate' Torres: "Los chicos tienen muchas ganas de brillar y hacer un nombre en Liga Nacional"

En boca de Anthony 'Chalate' Torres es "alentador" el comienzo de su etapa como entrenador de Platense y rescata las "ganas" de mostrarse de su joven plantel. El empate 2-2 ante Real España es una buena muestra de la gestión del panameño.

"Fue un equipo diferente en el segundo tiempo, hablamos con los chicos en el entretiempo, sentimos que en los primeros 45 no entramos enchufados pero supimos corregir", destacó de entrada en relación al cambio de actitud de los suyos en el complemento.



Considera que la base de la imagen de su Tiburón está clara: "El secreto es trabajo, hemos venido a trabajar y a que los chicos entiendan lo que queremos plasmar. Felicitarlos porque desde el primer día que llegamos hemos buscado la idea que han obtenido".



Aún así avisa que "vamos tratando de mejorar partido a partido y creo que lo más preciado es que tienen muchas ganas de brillar y hacer un nombre en Liga Nacional". A su vez estima que "la figura" del club "son las ganas bárbaras que tienen" sus pupilos.





Sobre los progreseños, sus rivales del próximo domingo, indicó que será un "partido duro porque más allá de que estamos en casa es un rival al que se le ha visto aguerrido, tiene su estilo de juego y viene de una derrota que tuvo hoy; tenemos que trabajar enfocados en esas situaciones sobre el choque de las 4:00 de la tarde del domingo ante Honduras Progreso".



Cree que lo que los hace mejores es el deseo de todos, en especial de los más jóvenes: "Se hace un poco difícil si los chicos no tuvieran ganas, pero las tienen y tratamos que la mente de ellos esté bastante transparente y que los comentarios de afuera no los confundan".



Reconoce que atrás de ellos hay un "Puerto exigente que quiere ver a su equipo aguerrido", por lo que para la contienda ante los ribereños "no hay ventaja. Creo que son 11 que se van a parar para golearnos y nosotros a contrarrestar, eso no da derecho y seguridad de que vas a sacar ventaja".