Medford sobre caso Jamal-TNAF: "Está en chino y japonés, tanto idioma y eso se vería solo en Marte"

Hernán Medford, entrenador de Real España, le puso paños fríos a las críticas que en la actualidad recibe el delantero Rony Martínez y criticó con altura al Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) por el manejo del caso de su otro ariete, el granadino Jamal Charles, con su ex club Vida.

"El partido dura 95 minutos, sigo sintiendo que el equipo jugó bien, sigo sintiendo que produce pero seguimos sin ser efectivos, es uno de los problemas grandes" valoró en torno a la constante ineficacia de cara al gol. Dejó en claro que "si el equipo no produjera, me preocupo".

Pero tanta es la molestia del 'Pelícano' que aseguró que "es difícil continuar con este tema, ya llevamos cuatro partidos y seguimos con el mismo tema, hay que empezar a ver qué hacer para cambiar este tipo de cosas porque en el fútbol no vale jugar bien".

Cuestionado por Rony Martínez y sus nuevos fallos en ataque, Medford dijo que "no hablo individual, ni me pregunten individual, y también dejemos el tema de que el equipo es joven, tienen la misma responsabilidad, obviamente va a costar más", pero hasta ahí.

Prosiguió: "Si me dicen y analizan... a veces les digo que no solo analicen los resultados, profundicen y expliquen a la gente, el rival, no jugamos contra nadie, jugamos contra un equipo que juega bien. No es si es Rony o 'fulano', también veo a otros jugadores fallando goles".







En torno al próximo encuentro liguero, el timonel constarricense fue contundente: "Real de Minas hasta mañana existirá, en el buen sentido de la palabra, imagínense si estaba en la banca pensando en Real de Minas"..., mencionó.

"El rival también juega, si tuvieras diferente cara no habríamos tenido posibilidades de gol, es relativo lo del primero y segundo tiempo; lo que sí tengo claro, cada quien puede pensar lo que quiera, pero debemos ser más contundentes", dijo cuando se le preguntó sobre el decrecimiento en el rendimiento de su equipo en las segundas etapas.

El polémico tema de Jamal Charles con Vida, club que se negaba a pagarle el contrato que éste reclamaba, el DT expuso que "yo ya no voy a hablar de eso, aquí no se sabe de quién hay que hablar; esa pregunta se la deberían hacer a ellos (TNAF) para que me expliquen".

A los periodistas les pidió investigar a fondo ese caso y les mandó un mensaje: "Si no escucho ese reportaje me explican lo que dijeron, porque hoy no entiendo nada, entonces ojalá los entrevistaran a ellos y me vengan a contar qué dijeron, eso está en chino".

Concluyendo, Hernán Medford volvió a la carga dejando de manifiesto que "todos los jugadores son importantes, pero eso está en chino y japonés, tantos idiomas y eso se vería solo en Marte, hay tanta cosa que no entiendo".