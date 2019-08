Seis futbolistas de Olimpia no harán el viaje a Canadá para el juego contra Forge

Juan Francisco Saybe, directivo de Olimpia, le ha confirmado a Diez que el equipo tendrá seis bajas para el partido antre el Forge FC en Canadá por Liga Concacaf.

De momento no se sabe si el primer juego se disputará el próximo jueves en la ciudad de Hamilton, Ontario, pues el tiempo no dará para que el plantel blanco tenga toda su documentación y entre sin problemas a suelo canadiense.

El equipo gestionó la visa canadiense, pero al tener retrasos y finalizar todo el papeleo, Olimpia pidió a la Concacaf que el partido de ida sea en Tegucigalpa y no en Hamilton como estaba pactado, así dará tiempo para viajar sin problemas.

Una de estas gestiones es que el León debía mandar el pasaporte de todos sus jugadores, pero no se pudo hacer con los jóvenes que estaban con Honduras en los Juegos Panamericanos pues ellos estaban usando dichos pasaportes.

“En el caso nuestro todos los jugadores que andaban en los Panamericanos, Olimpia no va a poder contar con ellos para el juego en Canadá porque andaban con su pasaporte en Perú, ellos no estarán en Canadá porque sus pasaportes no se mandaron ya que estaban en los Panamericanos”, inició contando.

Y agregó: “Cuando se hace la solicitud se envían los pasaportes y se da una cita para unas pruebas biométricas, pero como ellos no estaban acá, pues no se pudieron mandar sus pasaportes. Es muy corto el tiempo y el tema con la visa canadiense es complicado, hay dos jugadores que todavía no están aprobados”.

Alex Güity, Elvin Casildo, Alejandro Reyes, Jorge Álvarez, Rembrandt Flores y Carlos Pineda son los jugadores que no harán el viaje con Olimpia a Canadá. No se cuenta a José García ni a José Mario Pinto pues se irán a Real de Minas y UPNFM, respectivamente,

“Nosotros somos el primer campeón del torneo, uno de los equipos favoritos a llegar lejos y la verdad es que Concacaf siente la presión de darle solución. Estos jugadores sí pueden jugar acá, pero en Canadá no”, agregó Saybe.

Los seis futbolistas antes mencionadas sí estarán en el juego a disputarse en suelo nacional, el problema radica en la visita a Canadá. “Lastimosamente hay un proceso el cual no se puede acelerar, esperamos que el presidente de la Concacaf que es el presidente de la federación de Canadá pueda darle solución a eso”, terminó diciendo el directivo.