Hora y TV: ¿Dónde ver el clásico? Así se disputará la jornada cinco en Honduras

La quinta jornada del Apertura en Honduras tiene este sábado cuatro de los cinco partidos y el más emblemático es el choque Olimpia vs Motagua que se juega en el estadio Nacional.

Este encuentro será televisado por Televicentro, uno de los tres partidos que van en la televisión abierta, mientras que el duelo entre la sorprendente UPN y Marathón va por la TV de paga Tigo Sport.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA

En el duelo entre azules y blancos, se vivirá duelo de argentinos en el banco, además el cuadro que dirige Pedro Troglio no va a querer dejar espacios para el liderato que comparte con Marathón.

Real España viene de empatar con Platense y recibirá este sábado a Real de Minas. Fotos N. Romero

Podría haber nuevo líder. La UPN puede aprovechar el agarrón de los capitalinos que en varias oportunidades se reparten los puntos y si los Lobos ganan podría llegar a la cima; también lo lograría derrotando a Marathón y que salga triunfante el Motagua.

Otro de los duelos que va por televisión abierta es el del Real España que juega este sábado contra el Real de Minas; rival que viene de pegarle un susto al Motagua al que le había remontado un 3-0 pero que logró sacar un valioso empate 4-4 en Danlí.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 5

Sábado (7.00 pm) Olimpia vs Motagua (Telecadena)

Sábado (7.00 pm) Real España vs Real de Minas (TSI)

Sábado (7.00 pm) UPN-FM vs Marathón (Tigo Sport)

Sábado (7.15 pm) Vida vs Real Sociedad (Canal 11)

Domingo (4.00 pm) Platense vs Honduras (Tigo Sport)