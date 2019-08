Pedro Troglio previo al clásico ante Motagua: "Jugué una final del mundo, más que presión es ansiedad"

Seguir a @Giancarlo_casta

Olimpia realizó su último entrenamiento previo a encarar al Motagua en el clásico capitalino por la jornada 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Pedro Troglio, técnico del conjunto 'melenudo', sabe de lo importante que será este juego, además adelantó su once titular para este sábado.

"Tengo las mejores expectativas, con fe, con optimismo, con confianza, esperando que sea un día lindo para todos los olimpistas, que se pueda ganar el clásico tal como la gente está esperando y ya que es muy importante para nosotros así que con las ganas de que inicie el partido y con el sueño de poder ganarlo", empezó declarando Troglio.

ONCE TITULAR DE OLIMPIA ANTE MOTAGUA

Pedro sabe que al rival que se enfrentarán no será cosa fácil y sabe que tienen una enorme responsabilidad ante la afición.

"Motagua no es fácil, es el último campeón, es un equipo durísimo, está allá arriba siempre, es un clásico, este partido es otro campeonato dentro del mismo, es un partido aparte a todos, tenemos que ganar", detalló.

Siguió. "Es un equipo que viene hace años jugando a lo mismo, consiguiendo resultados, tiene un muy buen juego por los costados, son fuertes mentalmente, con jugadores que vienen agrandados, es un rival durísimo de los últimos años, por algo es el bicampeón del fútbol hondureño, no viene en baja, viene en alta, para mí es el partido más importante del año porque tenemos que dar un golpe anímico a la gente y a nosotros".

Al adelantar su once titular, comentó que Brayan Beckeles tomará el puesto de Maylor Núñez ya que "Viene con mucho desgaste, viene con un golpe en la rodilla y lo vamos a cuidar para el partido en Canadá, yo estoy haciendo jugar a todos, tengo un plantel donde tengo que tratar de tenerlos a todos y la única manera es que jueguen, los quiero tener preparados a todos, a mí no me interesa el partido que sea, hoy juega uno, mañana otro, todos son importantes".

Se le consultó si siente nervios previo al clásico y fue contundente con su respuesta. "Jugué una final del mundo, jugué 150 mil clásicos, gané, perdí, empaté, más que presión es ansiedad la que siento de que llegue el partido".

También comentó sobre el juego que tendrán en Liga Concacaf. "Estamos esperando que se resuelva hoy, todavía hay dos jugadores que no le han dado la vida, no sé quién, creo que viajamos con menos jugadores si logramos hacer, es increíble que participen equipos que después no te den la posibilidad de viajar, tenemos que armar algo nuevo aquí en Honduras para no dejar entrar a nadie, en mí plantel no viaja nadie que tenga antecedente penales".