Jorge Benguché: "Todo jugador se muere por jugar un clásico, nos preparamos para eso"

Motivado y con la convicción de anotar su primer gol al Motagua en el clásico capitalino de este sábado a las 7:00 en el estadio Nacional, el delantero del Olimpia, Jorge Benguché, se reporta listo para este duelo.

"Ya estamos pensando en Motagua, creo que será un partido muy bonito e interesante por todo lo que se ha venido dando, es una oportunidad linda para poder mostrarse", comenzó diciendo Benguché.

Jorge además agregó que espera anotarle a su más enconado rival, cosa que le ha costado hasta el momento.

"Cada partido es distinto, antes se criticaba por no anotar, cosa que me ha costado de marcarle a los equipos grandes. Las cosas a veces se dan y otras no, ojalá en este clásico se de la oportunidad anotarle gol a Motagua pero más que todo vamos por un resultado positivo"

Y agregó: "Por ahí siempre uno se mentaliza para anotar no importa cuántos sean, lo importante es que el club gane. Todo jugador se muere para jugar un clásico, nos preparamos para eso, llegamos bien, el equipo se está acoplando y esperemos demostrar de qué estamos hechos".

El delantero está consciente que deben sacar los tres puntos para alejarse en la tabla de posiciones.

"Sabemos de la importancia que será ganarle a Motagua para alejarnos en la tabla, hay que tratar de sacar el resultado, por ahí uno tiene que adaptarse a lo que el entrenador quiere. Es importante tratar de acatar las órdenes, con quien esté acompañándome tiene que hacerlo bien".

Sobre si se tiene una espinita por los últimos resultados en los clásicos, sobre todo en la última final, el ariete confesó.

"Por ahí nos han ganado los últimos partidos y la final pero todos los duelos son diferentes. Este sábado será muy difícil, los dos andamos bien, tenemos jugadores importantes, lo primordial es ganar".