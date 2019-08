Diego Vázquez: "No respondo a nada. Estoy en modo zen para este clásico"

En el campamento azul ya palpitan el clásico capitalino ante Olimpia que enfrentarán este sábado a las 7:00 de la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa y el entrenador de Motagua, Diego Vázquez, se refirió al ambiente que impera en sus dirigidos.

"Tenemos poco tiempo para preparar el partido, me he cansado de decirlo que estos partidos que son de los más lindos del torneo tendrían que tener la semana previa pero bueno, solo dos días de preparación trabajándolo y tratándolo de vivir y sentir como corresponde, como se sienten y viven los clásicos con mucha pasión, con hambre de ganar y de enfrentarlo", comenzó diciendo.

Pese a la magnitud que representa el choque ante el enconado rival, la "Barbie" no sea añadió presión extra para este partido de la jornada cinco del Torneo Apertura 2019.



"La única obligación que tenemos acá es de venir y ser honestos primero, honestos con nosotros mismos y dar el cien por ciento de nosotros mismos, que es lo que hacemos. Algunas veces sale bien y otras no, como es normal."

Sobre los comentarios que ha recibido a lo largo de su gestión en la institución motagüense en donde ha estado en el punto de mira por las controversias con otros entrenadores, Diego definió una nueva postura ante la polémica.



"De mi lado nunca ha salido nada, del Real España también salen ataques. Algo devuelvo, es normal. Vamos a ser todos zen, no respondo a nada. Estoy en modo zen para este clásico", aseguró.

También fue consultado sobre los jugadores que alineará para el encuentro ante los merengues, teniendo en cuenta que el técnico adversario, Pedro Troglio, ya anunció el equipo titular que luchará por la victoria.



"Ustedes lo saben hace cinco años y medio, diez torneos que saben el equipo nuestro. Son detalles que conocemos todos, que se analizan. Hoy con toda la tecnología son mínimos los detalles que se pueden cambiar y a Motagua lo conocen hace cinco años y medio desde que estamos aquí. Vamos a seguir de la misma manera, vamos a cambiar poco. Nosotros tenemos un estilo, no me salgo de allí."

Este certamen ha dejado lecciones muy notorias para las Águilas ya que no han contado con la solidez defensiva que presentaron en campeonatos anteriores.



"Se tiene que tener en cuenta detalles como que no teníamos a los chicos que estaban en la Selección. Para mí el fútbol es un equipo, yo no divido la defensa, el mediocampo o los delanteros. Primero el delantero tiene que ser mejor defensor, así que los goles se los hacen a todo el equipo como nosotros también hicimos."

Además explicó sobre lo sucedido en la actual competición por la cantidad de goles recibidos hasta la fecha.



"Acepto que todo el equipo recibió más goles de lo normal. Vamos a corregir y a tratar de llegar bien al clásico pero esa es una estadística que no la podemos obviar."

El timonel multicampeón no cambió su discurso y afirma que su filosofía de juego será la misma. No obstante hace énfasis en los detalles para este clásico.



"De parte de nosotros vamos a cambiar poco, los clásicos generalmente tienen un nivel de exigencia, un nivel de de atención un poco más elevado. Hay que tratar de minimizar los errores y hacer un buen partido, eso en cuanto a nosotros."

La manera en cómo saldrá Motagua en este choque fue analizada por el argentino, quien considera que no están forzados a obtener el triunfo.

"Obligados no, por la naturaleza del clásico siempre tiene esos niveles de pasión, de intensidad. Tenemos que ser intensos, tratar de morder en toda la cancha, de estar atentos, frenéticos a la hora de marcar y manejar bien la pelota como lo hemos hecho siempre. Esperamos estar bien el día de mañana para poder hacerlo."

Pese a que el Ciclón no se encuentra en las primeras posiciones, Diego Vázquez no lanza las campanas al aire debido a lo prematuro del torneo. Aprovechó también para dejar claro cuál es el status de su club en este momento.



"Motagua tiene una realidad que por un partido empatado y que nos empataron por una forma que ya pasó. Estamos a tres puntos, si bien no es lo ideal no estamos tan lejos tampoco. En lo que se basa estrictamente a lo deportivo quizá nos superó en el segundo tiempo Real de Minas pero los demás partidos han sido de trámite parejo, por mucho tiempo favorable a nosotros. Ir más allá de presión y eso me parece que no porque Motagua tiene una realidad que no la podemos ocultar. Hoy Motagua es el bicampeón ganando a Olimpia las dos finales anteriores y el aficionado de Motagua se acuerda del 2 de junio y 16 de diciembre, y se va a dormir con una sonrisa."

Ante los diferentes comentarios que han surgido en lo que va del campeonato, Diego confía en el trabajo realizado hasta el momento pero ratifica que lo que se habla tiene que plasmarse en el terreno de las acciones.



"Nosotros estamos bien y obviamente tenemos que demostrar lo que hemos venido haciendo este último tiempo en los cinco años y medio, tenemos que volver a ratificarlo en la cancha que eso es lo más difícil. De hablar, habla cualquiera, hablan los otros técnicos. Lo más difícil es allí en los siete mil metros cuadrados."

Y se refirió a la situación de Olimpia con sus incorporaciones y las observaciones que ha tenido de su oponente no le preocupan.

"Cambió bastante, incorporó al cuerpo técnico. Lógicamente que cambian varios detalles, cambia la idea, cambian algunos jugadores protagonistas pero no deja de ser un clásico y lo que representa esa palabra."

Por último envió un mensaje al árbitro Said Martínez quien es el colegiado designado para pitar en el clásico capitalino.

"Que haga justicia, juez. Le enviamos amor modo zen y que haga justicia."