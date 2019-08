Diego Vázquez y su mensaje a Olimpia si vuelven a colocar 'guardaespaldas'

Una de las grandes polémicas el pasado 2 de junio en el estadio Nacional previo a disputarse la gran final entre Olimpia y Motagua, la protagonizó el entrenador Diego Vázquez y el vicepresidente deportivo de los leones, Osman Madrid.

Y es que inicialmente al DT no le dejaban pasar a amigos y familiares al sector de silla como generalmente se hace por cortesía, entonces Diego quiso hacerlos entrar por el terreno de juego, sin embargo no se le fue permitido y el técnico se negaba a dirigir el partido hasta que no le resolvieran su problema.

FOTOS: LA PELEA DE OSMAN Y DIEGO EN LA FINAL

Minutos después de este incidente, a la "Barbie" tampoco le permitieron cruzar por detrás de uno de los banderines de esquina en el cual siempre acostumbra a pasar como cábala previo a los encuentros.

En este sector Olimpia colocó elementos de seguridad para impedir el paso a tal punto que Osman Madrid y Diego Vázquez se terminaron lanzando puños.

Este viernes previo al primer clásico del Torneo Apertura 2019, el argentino Vázquez ha recordado este incidente y desde ya le adelanta a la directiva del Olimpia lo que hará en caso que tengan la misma disposición.

"En vez de pelear con los guardaespaldas que van a poner, me voy a poner a hacer yoga", expresó en medio de risas al final de la conferencia de prensa que ofreció.

"Si bloquean el paso, eso haré, igual esa cábala ya me dio mucho, así que la vamos a cambiar", seguía diciendo en un ambiente muy ameno con la prensa deportiva de la capital.

PRECIO DE BOLETERÍA PARA EL CLÁSICO

El juego entre leones y águilas dará inicio a las 7:30 de la noche y será dirigido por el árbitro Saíd Martínez.

La Policía Nacional ha definido que para este duelo estarán 500 elementos resguardando la seguridad de los aficionados, se han puesto a la venta un total de 19 mil boletos.