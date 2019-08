EN VIVO: El Olimpia-Motagua es suspendido tras ataque al bus de los azules

Bienvenidos al minuto a minuto del Olimpia vs. Motagua

El juego (Inicio 7:00 PM): Olimpia-Motagua

7:03 PM Disturbios fuertes en las afueras del estadio Nacional entre los aficionados del Olimpia y Motagua.

El bus que transportaba al Motagua con rumbo al estadio Nacional fue atacado por aficionados del Olimpia.

Motagua no juega hoy, asegura Eduardo Atala.

6:55 PM Olimpia sale a calentar para el duelo ante Motagua.

6:54 PM La gente de la Cruz Roja me informó que habían dos jugadores heridos, pero no sé quiénes son", dice Córdoba.

6:53 PM "Nosotros tenemos un protocolo que cumplir, el protocolo lo llevamos, si el otro equipo no se hace presente, esperamos 15 minutos y después oficializamos todo, todo está en orden, pero yo no tengo nada oficial si el Motagua no va a venir. Ya está establecido, el reglamento de competencia lo dice", informa el comisario del Olimpia-Motagua Marco Tulio Córdoba.

6:47 PM Se informa que el clásico entre Olimpia y Motagua quedará suspendido.

Motagua se marchó para el hotel y ahí están luego del ataque.

6:43 PM Juan Carlos Suazo, alto dirigente del Motagua, pidió a la presidencia de la Liga Nacional la suspensión del clásico ante Olimpia.

6:42 PM Olimpia se apresta a salir a calentar para el duelo ante el Motagua, que se regresó al hotel.

6:39 PM Todo el plantel del Motagua se regresó para el hotel de concentración. Los heridos se fueron a un centro de asistencial privado.

6:37 PM "Íbamos saliendo del hotel Plaza San Martín, los aficionados del Olimpia comenzaron a atacar el bus con botellazos, gracias a Dios esto no pasó a más, ellos estaban bien enfurecidos y tuvimos que salir de ahí como salimos, eran unas 250 personas que estaban ahí en la calle", dice Marcos Castellanos, motorista del autobús del Motagua.

Motagua publicó fotografías tras el ataque.

Motagua acusa a la Ultra Fiel del ataque al bus que llevaba a los jugadores.

El ataque se produjo en el barrio Morazán, pasaron por donde estaba un grupo de aficionados del Olimpia y le lanzaron piedras, asegura desde el entorno motagüense.

El estadio Nacional ya estaba listo para acoger el clásico hondureño.

Motagua se pronuncia en redes sociales.

6:25 PM El portero Jonathan Rougier también ha sido herido por las piedras tiradas al autobus.

6:24 PM Se informa que hay dos futbolistas del Motagua que están heridos. Emilio Izaguirre y Roberto Moreira.

6:15 PM ¡ATENCIÓN! Se informa ataques contra el bus del Motagua cuando se dirigían para el estadio Nacional. El equipo se traslada para el hotel de concentracion y otros van para una clínica.

La Policía Nacional de Honduras realiza su revisión en los anillos de seguridad que tiene en las postrimerías del Nacional.

Olimpia se lleva la serie y con creces ante el Motagua.

Honduras vive el clásico en Honduras entre Olimpia y Motagua. La Policía revisa a los aficionados. Foto: Ronald Aceituno.

El árbitro central de este partido será el 'matemático' Saíd Martínez.

Olimpia tiene cuatro partidos de no poder derrotar a los azules. Es, justamente en todo el 2019 que no han visto un triunfo.

Pedro Troglio y Diego Vázquez van a su primer clásico en Honduras.

El duelo será en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico nacional del fútbol hondureño entre Olimpia y Motagua!