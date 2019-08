Salvador Nasralla se pronuncia tras salida de Yanuario Paz y Américo Navarrete de Televicentro

Seguir a @Giancarlo_casta

Salvador Nasralla, director del departamento de deportes de Televicentro, ha hablado sobre la salida de los presentadores; Yanuario Paz y Américo Navarrete.

"Es una reestructuración lo que está sucediendo en el canal. Ahora hay un departamento independiente de las direcciones, en el caso mío es director de deportes, pero los presupuestos de cada área tienen un límite", empezó diciendo Nasralla sobre las acciones que se están tomando en dicha empresa.

Y siguió. "En el caso de Yanuario (Paz) no es por capacidad, no hay duda que es un muchacho talentoso, ni es una decisión de ningún director. En realidad a nosotros no nos piden la opinión para tomar esas decisiones, solo nos comunicaron que se había tomado la decisión, obviamente que nosotros participamos, pero no era de nuestro agrado que se fuera, pero así hicieron también en noticias generales con Juan Carlos Sierra, Jackeline, la esposa de Carlos Andino, han eliminado varias piezas en los diferentes departamentos tratando de optimizar los recursos", comentó.

Salvador dejó claro de la capacidad de los profesionales que se fueron de esta área, pero sabe que se tuvo que tomar decisiones para el bien de la empresa.

"Yanuario es un excelente comentarista, narrador y tiene imagen, pero ellos quieren que además de eso tenga otro tipo de trabajo, asumiendo que la gente trabaja ocho horas al día, hay personas que no tienen la imagen de él, pero creo que desde el punto de vista de rentabilidad le conviene más a las ganancias que ahora se necesita lograr en cada uno de los departamentos", argumentó.

Sabe de los grandes gastos que se hacen por las transmisiones de partidos. "En el caso de nuestro departamento es el que paga más altos los derechos por cada cosa que se transmite, un ejemplo es la Liga Nacional, eso más los eventos internacionales que se compran hace que la carga sea fuerte en derechos y sube más (el presupuesto) que los de noticias generales".

Dejó claro la salida de Yanuario de Televicentro. "Entonces no es capacidad ni porque hizo algo malo, el canal está absolutamente consciente y yo como y director y Juan Carlos Pineda, que somos los jefes que ha tenido, no tenemos ninguna queja".

Américo Navarrete, periodista que lo hacía desde San Pedro Sula, fue otro de los que salió de la empresa de comunicaciones.

"También Américo, ellos están reestructurando en San Pedro Sula. Es que ahora el canal, por decir algo, yo antes en X-0 cuando quería salir a algún lugar solo comunicábamos, ahora cada gasto se va a registrar, el canal lo cuantifica, entonces el departamento deportes vale mucho dinero, por eso se toman decisiones en la presidencia y a nosotros solo nos comunican, ayer viernes nos notificaron a las 9:30 de la mañana que ya no iban a estar ellos", expresó.

Salvador deja claro que no se contratará a nadie más en lugar de los que salieron. "No son piezas que se van a reemplazar, la carga de trabajo de ellos se va a redistribuir entre los que estamos en este momento. Ahora prácticamente se va a medir el rendimiento de cada persona y ver qué tan rentable es de acuerdo a los ingresos que tiene".

Y cerró. "El Televicentro de hace cinco años es otro al de hoy, se cuida cada lempira que se invierte".