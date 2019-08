Pedro Atala: "Motagua si tiene que perder los puntos, perfecto, que se los gane Olimpia"

Pedro Atala, presidente del Motagua, alzó su voz luego de los terribles sucesos que han enlutado una vez más al fútbol de Honduras.

Todo comenzó cuando el autobús de los azules se dirigía al estadio Nacional y en el trayecto fueron atacados con piedras y botellas, dejando a tres jugadores (Rougier, Moreira y Emilio) heridos después de esto.

Atala es claro y dice: "Nos interesa la integridad de nuestros jugadores, que se reprograme el partido para una fecha posterior".



El jerarca de los azules, actuales bicampeones de Honduras, asegura que la Liga Nacional tiene culpa en parte de todo el relajo, donde se oficializaron las muertes de tres personas, pues se tardó en suspender el juego.

"Se prolongó mucho la decisión de suspenderse y por eso llegó a estos extremos, no es correcto haber dicho que los jugadores del Olimpia siguieran el protocolo, la Liga se pronunció tarde", dijo Pedro Atala a los micrófonos de HRN.



"Motagua si tiene que perder los puntos, perfecto, que se los gane Olimpia, no tenemos ningún problema, pero no podemos entrar en ese tipo de acciones porque la grandeza que tiene Olimpia no es válida para que pase esto, simple y sencillamente", argumentó.

El mensaje de Pedro Atala

El dirigente de los azules aprovechó para mandar un mensaje de calma. "El tema es que ocupamos calma, que lleguemos a nuestras casas a descansar, es un tema de un partido de fútbol, no podemos caer en la violencia".

"Algunas personas, yo no puedo asegurar, pero, el hecho de que la barra del Olimpia no haya entrado al estadio es un error, porque si las barras entran a sus zonas de seguridad, están controladas, lo vivimos en las últimas finales, no ha habido un tan solo problema, y estamos hablando de la quinta jornada, entonces creo que la Liga se equivoca, preferiblemente multar a un equipo económicamente por no controlar a su barra es no dejarlos entrar; no estoy seguro que haya sido la barra del Olimpia la del ataque pero la lógica tiende a eso", seguía diciendo Atala a la radio.

Para cerrar, el directivo de las águilas dijo: "Motagua salió de su hotel con policías, motorizadas, aún así fue agredido y los policías también, los jugadores quedaron con esquirlas entonces nosotros no nos podíamos presentar".