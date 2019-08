Hernán Medford: "Hoy fuimos contundentes, cosa que no veníamos haciendo"

Con un rostro diferente, no es para menos su equipo ganó 5-1, Hernán Medford, entrenador de Real España habló del juego ante Real de Minas correspondiente a la fecha cinco del Apertura.

Leer más: Real España receta goleada al Real de Minas en su regreso al estadio Morazán

“Muy contento por lo que hicieron los muchachos, hoy fuimos contundentes, cosa que no veníamos haciendo, esto servirá de motivación, que disfruten este partido y luego a trabajar” comenzó su discurso.

Medford agregó que en el partido su equipo fue superior a los minenses “En el primer tiempo nosotros le pasamos por encima a Real de Minas, nos ganaba en el marcador pero en el fútbol fuimos superiores nosotros”, agregó.

Sobre los cambios que realizó y le resultaron para conquistar los tres puntos, el estratega fue claro.

“Este es mi equipo, el que gane es Real España, o ganamos todos, tuvimos más disparos al marco, eso nos había faltado de ser contundentes, los muchachos deben entender que en el fútbol moderno se le tiene que pegar al marco, nosotros hemos jugado bien, insisto que nos había faltado ser efectivos, hacia falta meterla y eso pasó”

Arbitraje

“No habló de los árbitros porque va y me castigan, yo le dije al medio tiempo que no pite tanto, el fútbol debe ser más fluido, revisen cuantos penales no le pitó a Real España, no he visto los videos entonces no puedo estar hablando paja”