Padre de joven muerto en las afueras del Nacional: "A la gente que lo hizo, traten de cambiar su vida"

Tras los incidentes en las afueras del Estadio Nacional tras la cancelación del clásico Olimpia-Motagua, don Óscar David Zepeda se comunicó con su familia para preguntar si el menor de sus hijos, David Zepeda, había se encontraba en casa.

Uno de sus vástagos le contestó que se había marchado con varios amigos y no pudieron contactarlo, por lo que se fueron al Hospital Escuela y allí se enteraron que era una de las víctimas fatales.

David tenía 22 años, residía en Tegucigalpa y era aficionado del Motagua. Salió de su casa rumbo al coloso capitalino sin saber que le esperaba la muerte.

"Somos de la capital. Ayer se me fue y son cosas que uno no puede prevenir porque los hijos cuando ya tienen cierta edad es difícil. Se vino al Estadio, les pregunté a los otros hijos qué se había hecho. Cuando vinieron a investigar se enteraron. Solamente decirle a los padres, que que tratemos de tener cuidado para que este tipo de cosas no se sigan presentando", inició contando don Óscar a DIEZ en las afueras de la Morgue mientras esperaba retirar los restos de su hijo.

Su mensaje a los asesinos de su hijo

Asegura que su David era un fiel seguidor del Ciclón, pero no integrante de la barra. Además, envió un mensaje a los que le quitaron la vida a su vástago.

"Tenía 22 años. Venía en algunas ocasiones acompañado de otros amigos. Hoy los jóvenes son seguidores de sus equipos, lamentablemente en nuestro país no estamos preparados para controlar esas situaciones en el Nacional. He vivido esas situaciones y no tratamos de culpar a la policía ni a nadie. Hoy me tocó a mí perder a mi hijo y le digo a la gente que lo hizo que traten de cambiar su vida", agregó con semblante triste.

Don Óscar David Zepeda cerró haciendo un llamado a los padres a cuidar a sus hijos que asisten a los estadios.

"Les hago un llamado a los padres de familia que tienen a sus hijos jóvenes y que están asistiendo a los estadios, es lamentable que se estén perdiendo vidas porque no es una seguridad al 100 por ciento. Hay muchas debilidades por lo que le hago un llamado al ministro de seguridad, que se aplome. No puede seguir pasando esto en nuestro país, que sigan perdiendo vidas humanas, especialmente jóvenes que son el futuro del país", cerró.