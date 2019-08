Impactante: Médico muestra la desesperación de un padre llamando a su hijo que murió en el clásico Olimpia-Motagua

Un total de cuatro personas muertas fue lo que dejó el caos ocurrido a las afueras del estadio Nacional la noche del sábado 17 de agosto de 2019.

Te puede interesar: Capturan a sospechoso de los enfrentamientos en el estadio Nacional



Las víctimas registradas, correspondían a los nombres de Carlos Fernando Alvarado Meza, Jefferson Banegas, David Antonio Zepeda Zuniga y Belis Antonio Baquedano.





Uno de los médicos que atendió a los hoy fallecidos dio a conocer la desesperación que tenía un padre de familia por contactar a su hijo tras lo ocurrido a las afueras del estadio Nacional.



"Hijo contéstame", "¿Dónde estás, contéstame", "Si no podes contestar dile a alguien que me llame de tu teléfono", "dime algo", fueron algunas de las frases que le escribió el papá de una de las víctimas.





En la imagen también se puede ver como otras personas tratan de contactase con el aficionado que perdió la vida en el clásico Olimpia-Motagua que no se disputó.



Reflexión del doctor



"Un partido de fútbol se puede reprogramar, la vida de tu amigo no, como médicos nos ha tocado ver morir a tantos jóvenes de estas barras y para mencionar un caso en un turno recuerdo cuando llegaron varios jóvenes heridos de bala y uno de ellos ya agonizando, su madre enfermera y turnando en el 4to piso del hospital al avisarle bajó corriendo las gradas para despedirse de su hijo .



Podemos ver en la foto el teléfono de uno de los fallecidos y como su padre desesperado trata de localizarlo (Quizás ya había escuchado en las noticias sobre su hijo), estamos ante algo grave, perder la vida por un equipo de fútbol no tiene sentido alguno, los jugadores algunos del Motagua están jugando actualmente en el Olimpia ,y vicerversa,los directivos recogen el dinero y no les interesa quienes se mataron por el equipo al que ellos son dueños, pero tu familia, esa no ganó miles de lempiras , tampoco una medalla , ni mucho menos un trofeo , tu familia perdió y de la peor manera a un joven en que quizás tenían puestas las esperanzas para ayudarlos a salir adelante. Para reflexionar".