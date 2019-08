Rafael Villeda: "Tenemos que orientar a la gente para que no cometa este tipo de errores"

Luego de los disturbios ocurridos previo al clásico capitalino, el presidente del Olimpia, Rafel Villeda se pronunció al respecto en su condición y encargado del montaje del espectáculo deportivo.

Leer más: Policía Nacional recomienda que el clásico se juegue a puerta cerrada

El alto jerarca olimpista, lamentó la situación ocurrido y aduce que no está al alcance de las instituciones controlar este tipo de actos.

“La verdad lamentando lo ocurrido porque desgraciadamente son situaciones con las que comenzó todo, hay cosas que no están al alcance de los equipos, no podemos controlar eso que suceden en la calle, esto se ha venido complicando y no solo son los del Olimpia, pasa en todos los estadios, en San Pedro Sula y otros estadios a la salida de varios duelos", dijo Villeda.

Villeda puso de ejemplo lo sucedido en la pasada final de la Copa Libertadores entre Boca Júniors y River Plate, duelo que tuvo que jugarse en el estadio Santiago Bernabéu.

"Creo que lo vimos también en la final de la Copa Libertadores, la pasión se desborda en determinado momento y los que somos dirigentes, periodistas y los que saben de fútbol, tenemos que orientar a la gente para que no cometa este tipo de errores, ya sea con declaración o redes sociales", agregó.

El dirigente hizo un relato de la situación, ya que él iba unos metros adelante de la unidad de transporte que trasladaba a Motagua al estadio.

"Yo venía adelante de donde estaba el bus de Motagua y por todos lados se miraba afición del Olimpia y no era la Ultra Fiel, teníamos entendido que ya estaban en el sector donde los se ubican, la patrulla que los traía resguardados se adelantó para abrir paso, estaban una barras de hierro que tenían que quitar, en lo que la policía hacía eso yo avancé, yo escuché hasta cuando los aficionados comenzaron a alentar y el semáforo se puso en verde y pude circular y no me di cuenta lo qué pasó, es lamentable que la afición llegue a estos extremos", agregó.

Sobre el momento que vivieron los jugadores y cuerpo técnico de Motagua, Villeda se solidarizó.

“Si nosotros hubiésemos pasado por eso, hacemos lo mismo que Motagua, es bien difícil porque ellos también harían lo mismo que hizo Olimpia... mientras la Liga Nacional no se pronunciara de una suspensión se hizo todo el protocolo, el comisario es la autoridad en ese momento y Saúl Bueso Mazariegos en una comunicación me dijo que cinco minutos antes de la hora de inicuo del partidos ya tenían autorización de suspenderlo, en ese momento ya podíamos decir no hay problema”, cerró.

Cabe señalar que que hasta las 6:00 de la tarde, según lo expresado por Rafael Villeda se habían contabilizado 14 mil boletos vendidos con la plataforma de Tengo.