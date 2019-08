Parrillas One se estrena ante el benjamín en la Liga de Ascenso de Honduras

Concluyó la intensa jornada inaugural del torneo Apertura de la Liga de Ascenso en Honduras, donde Parrillas One venció 2-0 al Atlético Santa Cruz, uno de los benjamines de la división de plata.

El Victoria de Wimer Cruz fue contundente en su visita a San Juan Pueblo, nueva casa del Tela FC, los ceibeños salieron victoriosos por 2-1, este duelo correspondió al grupo A.

En este mismo encuadre, San Manuel FC hizo su debut en la segunda división derrotando al Yoro FC 2-1, este encuentro se disputó en el Olímpico Yoreño.

La zona occidental también tuvo actividad, en el John F. Kennedy de Ocotepeque el Atlético Pinares aprovechó su condición de local tras vencer al San Juan de Quimistán, Santa Bárbara 2-1.

El Segio Reyes de Santa Rosa de Copán fue testigo del empate 2-2 entre Deportes Savio y Azacualpa FC.

Cabe señalar que el Juticalpa dirigido por Danilo Turcios no tuvo que sudar para agenciarse de los primeros tres puntos, Delicias no se presentó al Juan Ramón Breve para el cotejo aduciendo que no contaba con los suficientes jugadores inscritos.

Todos los resultados

Grupo A

San Manuel 1-0 Yoro FC

Bucanero 1-1 Boca Juniors

Tela FC 1-2 Victoria

Social Sol 1-2 Santa Rosa

Grupo B

Atlético Pinares 2-1 San Juan

Deportes Savio 2-2 Azacualpa FC

Olimpia Occidental 0-1 Lepaera FC

Atlético Esperanzano 0-3 Real Juventud

Grupo C

Parrillas One 2-0 Atl. Santa Cruz

Atlético Choloma 2-2 Atlético Independiente

Villanueva FC 2-0 Brasilia

Santos FC 3-3 Lone FC

Grupo D

Juticalpa FC 3-0 Delicias FC*

Estrella Roja 2-2 C.D. Broncos

Inter 0-4 Génesis Huracán

Gimnástico 2-0 Olancho FC