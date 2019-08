Horacio Londoño: "Hay un equipo con qué ir a proponer a todas las canchas del país"

Con un semblante alegre y de satisfacción, el recientemente designado entrenador de Honduras Progreso, Horacio Londoño, brindó su análisis del desempeño que tuvieron los arroceros en la victoria ante Platense.

Honduras Progreso le ganó en el último suspiro a Platense en el debut de Horacio Londoño



"Me gustó la personalidad de venir acá, el equipo no se encerró, vino a jugar de tú a tú. Fue un equipo que vino a proponer ante un rival que no es fácil, que está bien trabajado con jugadores jóvenes que tienen hambre, entonces valoro mucho eso que el equipo vino e hizo una propuesta muy proactiva."



El colombiano manifestó la importancia del triunfo en condición de visitante por las dificultades que estaban atravesando los progreseños.



"El equipo no había ganado en este torneo y ya era hora de hacerlo, sacar el arco en cero. Todo eso en la medida que se vaya acumulando se va volviendo energía negativa y necesitábamos salir de ellas para que los jugadores se llenaran de confianza y poder trabajar más cómodos en la semana."





Según el estudio que hizo desde las graderías del estadio Excélsior, ya que no pudo dirigir el encuentro debido a que no está inscrito en la Liga Nacional, el timonel se ilusiona con los jugadores que tiene a disposición.



"Hay mucho con qué ir a proponer en todas las canchas del país, hay que darle un poquito más de sincronización a la defensa, corregir los movimientos entre ellos, las rotaciones pero hay un equipo con qué y en el banco hay para recomponer y cambiar la situación del juego."

Te puede interesar: Edder Delgado dedica triunfo ante Platense a Luis Alvarado



Por último extendió el reconocimiento respectivo acerca del trabajo realizado hasta el momento por Luis Alvarado, exentrenador de Honduras Progreso.



"Esto es todo al trabajo del profesor Luis Alvarado y a los muchachos que se entregaron en el terreno de juego."