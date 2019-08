Jonathan Rougier narra el drama vivido el sábado: "Fue el susto más grande de mi vida"

El arquero argentino Jonathan Rougier habló de los momentos de tensión que vivieron el sábado por la noche cuando resultó afectado por el ataque al autobús del Motagua cuando se dirigían al Estadio Nacional para disputar el clásico con Olimpia.

Rougier tras el ataque tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica y ya fuera de peligro habló con el diario Olé de Argentina sobre lo ocurrido.

"Ya estoy bien. El problema fue que, dentro de las cosas que me pasaron, cuando estallaron los vidrios me cayeron en la boca. Y así me entraron esquirlas y en el mismo accionar de tragar algunas se fueron para la garganta y para la traquea. Pero ya está, no pasó a mayores, por lo menos en mi caso. Otro compañero terminó con tres vidrios en el ojo", inició contando.

El arquero se encuentra fuera de peligro y viajará este lunes con el equipo a Nicaragua para enfrentar al Managua FC este martes por la ida de los octavos de Liga Concacaf.

Esta es la entrevista íntegra realizada al cancerbero por el diario argentino:

Entonces, ¿a vos te entró vidrio por la boca?

Tragué esquirlas, me entró vidrio molido por los dientes.

Aficionados atacaron el autobús del Motagua con piedras y botellas dejando tres jugadores heridos.

¿Cómo hiciste para entrenarte este domingo, a 24 horas de toda esa angustia?

-Me pude entrenar con normalidad. Es que no pasó del susto, los doctores no dijeron que no era para preocuparse, dentro de lo que pasó hubo pequeñas gotas de sangre, pero nada grave. Sólo el susto...

¿Pero fue un sustazo?

El susto más grande de mi vida. Pero lo mío es una anécdota, lo principal es la solidaridad con los familiares de las personas muertas.

¿Con qué elementos contundentes los atacaron?

Tiraron botellas de cerveza, licor y vodka, todas llenas. Reventaron los vidrios y varias pasaron por el mismo agujero de un impacto y les pegaron a unos compañeros. Algunos botellazos pasaron de largo, otros no.



El arquero argentino Jonathan Rougier recibiendo atención médica en el hospital tras los ataques.

¿Dónde estaban ustedes cuando se produjeron las batallas que terminaron con los cuatro fallecidos?

Nosotros nunca llegamos al estadio porque tras la agresión el técnico estuvo inteligente en darse cuenta de que no podíamos ir a la cancha. Volvimos al hotel y de ahí fuimos en ambulancia a un hospital.

¿Pudiste comunicarte de inmediato con tu esposa para tranquilizarla?

Un poco después, cuando nos pudimos calmar. Al principio estábamos shockeados, no entendíamos el porqué de la explosión y quedamos con un poco de miedo. Cuando vi a varios reaccionar, busqué mi celular en el bolso y le avisé a mi mujer, le expliqué que no había sucedido nada importante físicamente para nosotros. Ahí mismo, en el bus, ya le había avisado.



Tras la suspensión del clásico Olimpia-Motagua, en las afueras del Nacional se desató un caos.

¿Pensaste en irte de Honduras después de esto?

No me voy de Motagua, más allá de la inseguridad, porque el club siempre se portó bien, actuó en todo. Estuvieron siempre a predisposición, hasta el presidente, luego de que pasó todo, yendo a vernos. Los dirigentes estuvieron siempre, queriendo saber si estábamos bien. Tenemos que estar agradecidos, estamos temerosos de lo que pueda pasar, cada vez que nos vamos en los buses uno puede tener miedo, porque lo que pasó fue muy grave. Yo estoy agradecido a la gente, como a todos los familiares y amigos que se preocuparon por mí.