Diego Vázquez sobre el ataque al autobús: "Fue un momento feo de pánico"

Antes de partir a Nicaragua para el juego ante Managua FC por Liga Concacaf, el técnico del Motagua, Diego Vázquez habló del encuentro y narró con lujo de detalles el drama vivido el sábado tras el ataque al autobús en las afueras del Estadio Nacional.

El incidente ocurrió cuando se dirigían al coloso capitalino para jugar el clásico con Olimpia. Tras ello se suspendió y se desató una batalla en las afueras del recinto que dejó cuatro muertos.

El argentino confirmó que Emilio Izaguirre no forma parte de la delegación por recomendación médica. También espera que la seguridad mejore de cara a lo que se viene en Liga Nacional.

¿Qué saben del Managua FC?

Todo lo que hemos visto. Típico del fútbol de Nicaragua, rápidos. Ordenados. Quizá no tengan tanta fortaleza física, pero lo compensan con actitud y velocidad. Tienen centrales que son fuertes, salen rápido, pero confiamos en la fortaleza de nuestro equipo para hacer un buen partido", inició contando sobre el duelo de este martes.

¿Cómo está el equipo en los sicológico tras lo ocurrido?

Bien, lógicamente conmocionados por lo vivido el fin de semana. Pero ya debe pasar y pensar en lo que viene.

¿Qué jugadores que no viajan?

Emilio porque tiene más de 24 horas de incapacidad. Los demás están bien, mas allá del momento emocional negativo que vivimos estamos bien.

¿Qué recomendación o llamado hace tras lo ocurrido?

Fue algo de las barras, violencia que a veces se refleja en el país y se transmite al fútbol. Copiamos lo negativo. Gracias a Dios, tengo 22 años en este país y me considero hondureño, es primera vez que sufrimos agresión los protagonistas. Siempre más allá de lo normal, insultos y agresiones verbales que son normales y ahora si pasamos el límite.

¿Qué recomendaciones le hace a las autoridades?

Le corresponde a la policía, había hablado con dirigentes que en los estadios los buses entran al estadio y acá estamos afuera. No soy experto en eso, pero todo lo que sea seguridad es positivo, mejorarla en todos los aspectos.

Pero en estos momentos en lugar de hablar es mejor tomar acción...

Es un juego que no pasa de allí y hay que entenderlo de esa manera. Es complicado, pasa en la sociedad en general y un tema que no nos corresponde opinar.

La sociedad se encuentra sensible y reacciona ante cualquier cosa con relajos...

Han habido fuera del estadio y siempre hay un grado de violencia, pero ahora sobrepasamos el límite hasta agredir a los protagonistas. Reforzar la seguridad y tomar conciencia que esto es un juego y no pasa de allí, es para divertirse.

¿Espera que se juegue a puerta cerrada con Olimpia por lo ocurrido?

No, no me corresponde a mí. Debe ser la Liga la que tome esa decisión.

¿Cómo fue ese momento y qué les dijo a los jugadores?

Momento complicado, por el estrés, hay que estar en el momento con gritos, jugadores en el piso. El chofer es uno de los dueños del autobús y le estaban rompiendo su patrimonio y se quería parar, le tuve que gritar que siguiéramos. La policía que eran dos motorizados se fueron adelante porque les estaban golpeando la moto, tuvieron mucho pánico. Momento total de incertidumbre, luego los jugadores lesionados, vidrios, botellas, momento feo y una parte emocional que todavía nos dura la conmoción de eso.

¿Pensaron que estos aficionados podrían ingresar al bus?

Cuando el chofer paró como diciendo; me están rompiendo el autobús, que es entendible porque es su medio de trabajo, tuve que decirle que siguiera, que arrancara porque quería como querer pelear y la policía ya se había ido como tres cuadras adelante porque tenían miedo también. Fue un momento feo de pánico que vivimos todos ,pero ya pasó, fue solo el momento y esperamos que mejore la seguridad y todo para lo que viene.

Hay rumor que la ruta fue siguieron fue diferente, ¿se cambió porque iban en un bus más grande?

Hay dos temas, primero que la ruta no la manejamos nosotros. El chofer sigue a la policía porque están abriendo paso. Segundo íbamos en un bus grande y no se puede tomar ruta alterna, no sé si era la única vía. Pero si lo era tenían que despejarla antes, imagino que no se percataron de ese nivel de violencia porque nunca había sucedido. Nunca habían agredido al bus, no pasaban de insultos y pegarle una piña (golpe) a la lata, que es algo mínimo, pero gracias a Dios no íbamos en un Coaster (autobús más pequeño) que está lleno de vidrio y es más chiquito porque allí si hubiese sido más complejo.

¿Después de esto, qué debe pasar para garantizar un clásico?

Mejorar la seguridad para todos los aspectos, fuera del estadio, llegada del equipo y en todo. Aprender de lo negativo para sacar cosas positivas.