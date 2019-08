Roberto Moreira: "El vidrio se me vino encima pero alcancé a cubrirme con la mochila"

Roberto Moreira, delantero paraguayo que milita para el Motagua, habla de lo ocurrido el sábado por la noche cuando se trasladaban al estadio Nacional para enfrentar al Olimpia.

"Nos refugiamos con los compañeros, nos tiramos al suelo, uno no se imagina nada de eso, pero en ese momento siempre se piensa que pueden pasar más cosas, no pasó a más, gracias a Dios pudimos salir de ahí, el conductor no se detuvo, lo bueno es que ni mis compañeros ni yo sufrimos una lesión tan grave", comenzó detallando Moreira del ataque al autobús.

El paraguayo también le hace un llamado a la afición. "Calma a la gente, saber que esto es fútbol, no somos enemigos de nadie, cada afición debe de disfrutar de su equipo y apoyar de donde esté, tomar consciencia de lo que pasó, hay que tratar de reflexionar, un poco más de seguridad y que la gente vaya bien al estadio".

Roberto ya siente estar en mejores condiciones y de a poco ir olvidando lo ocurrido, ahora a pensar en el Managua. "La verdad un poco mejor de la cabeza, ayer no tenía ganas de hablar, hablé con mi familia solo para decir que estaba bien, al ver las noticias uno se pone triste por lo que pasó, este es un trabajo para nosotros y hay que estar bien psicológicamente ya estamos mucho mejor, lo que hemos pasado es un momento muy feo donde nadie se imagina que va a llegar a pasar".

Detalla cuando recibieron el ataque. "Fue más el susto, el vidrio se me vino encima, donde yo iba fue donde se dio el impacto de la botella, alcancé a cubrirme con la mochila, no fue nada grave, fue un momento feo, hasta que pase ese mal rato uno no está tranquilo y lo que menos piensa es un partido, solo estar en familia".

Y siguió. "Esa sensación de miedo sin saber para dónde ir, lamentable lo que pasó después, en los personal agradecido con Dios que no nos haya pasado nada".

Hace un llamado a toda la afición del fútbol hondureño. "Ojalá que esto no haga consciencia a todos, ojalá podamos levantar esto, lamentablemente terminan pagando aficionados que no tenía la culpa de esto", cerró.