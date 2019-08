Aldo Oviedo sobre crítica de Raúl Cáceres: “Salió caliente, no fueron las palabras correctas”

El centrocampista hondureño, Aldo Oviedo respondió a los cuestionamientos de su director técnico, Raúl Cáceres tras fallar el lanzamiento penal ante Real España en el encuentro por la jornada 5 del Torneo Apertura 2019.

Al finalizar el juego, Cáceres tildó de irresponsabilidad el accionar de su jugador.

Ahora en palabras del futbolista “creo que él (su DT) salió caliente, no fueron las palabras correctas. Él habló al grupo, se me hizo saber de mi error, pero hay una cosa clara, no me falta por cómo pateé, sino porque en el grupo hay lanzadores primarios”.

Y agregó que “soy el villano, pero si la pelota hubiese entrado estaríamos hablando de otros términos, de que tengo valor o personalidad”.

Ante todo, Oviedo admite su “error en la parte que desobedecí en la decisión técnica, no por la forma en que pateé. Ellos tienen la razón por haber hecho lo que hicieron. Lastimosamente el equipo cambió, cuando estaba en la cancha era otro equipo, luego se cayó”.

Ya que “era otro compañero (Diego Rodríguez), pero yo agarré el penal, lastimosamente lo fallé. Ellos están molestos por la desobediencia.

Fuera de ello pone su sentir en el objetivo de la plantilla de conseguir victorias.

“Estoy empezando al nivel mío, pero el equipo tiene que mejorar y pensar en acumular la mayor cantidad de puntos. Fuera de eso nosotros donde vamos nos paramos y estamos compenetrados”, cerró.